قائمة أسعار رينو الجديدة فى مصر

ارتفعت أسعار معظم السيارات داخل السوق المحلية المصرية، خلال الفترة الماضية وأعلن وكيل سيارات رينو فى مصر، عن زيادة سعرية لقائمة طرازاته .

أوضح وكيل رينو فى مصر، أن الزيادات السعرية جاءت على جميع الطرازات التى تشمل فئات السيدان والـSUV، والتى وصلت الى 6 طرازات داخل السوق المحلية المصرية للسيارات ، بعد زيادة رينو اوسترال الجديدة .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات رينو في مصر.

1- رينو داستر

رينو داستر

تستمد السيارة رينو داستر موديل 2023 ، قوتها من خلال محرك بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الحركة .

وتتسارع السيارة رينو داستر موديل 2023 من نقطة السكون 0 الى سرعة 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 172 كيلومتراً في الساعة.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / H2 2022 بسعر 375,000 جنيه

- أوتوماتيك / H1 2022 بسعر 444,000 جنيه

- أوتوماتيك / H3 2022 بسعر 505,000 جنيه

- أوتوماتيك / H1 2023 بسعر 880,000 جنيه

- أوتوماتيك / H3 2023 بسعر 950,000 جنيه

2- رينو لوجان

رينو لوجان

من المعروف ان السيارة رينو لوجان ، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 105 حصان، ويبلغ العزم الأقصى للسيارة 128 نيوتن .متر عند 3000 لفة في الدقيقة، اقصى سرعة للسيارة 175 كيلومتر، سعة خزان الوقود 50 لتر، يبلع معدل استهلاك الوقود 6.3 لتر كل 100 كيلو متر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / E1 2022 بسعر 415,000 جنيه

- أوتوماتيك / E2 2022 بسعر 425,000 جنيه

- أوتوماتيك / E3 2022 بسعر 435,000 جنيه

- أوتوماتيك / E3 / BLACK EDTION 2022 بسعر 445,000 جنيه

3- رينو سانديرو ( ستيب واى )

رينو سانديرو ( ستيب واى )

تعتمد السيارة رينو ستيب واي 2023 على محرك 1600 سي سي، بقوة 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات اوتوماتيك من 4 نقلات، مع مدة زمنية تقدر بـ 12.3 ثانية فقط للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/س، وسرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / SW NAV 2022 بسعر 464,000 جنيه

- أوتوماتيك / SW 2023 بسعر 635,000 جنيه

- أوتوماتيك / SW SCREEN 2023 بسعر 645,000 جنيه

4- رينو سانديرو

رينو سانديرو

تأتي السيارة رينو سانديرو موديل 2023 بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكة، مع محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 110 حصانا، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2023 بسعر 615,000 جنيه

5- رينو ميجان

رينو ميجان

تضم السيارة رينو ميجان موديل 2023 محرك 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات CVT، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات مكون من 7 نقلات أوتوماتيكية.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / SIGNATURE 2022 بسعر 698,000 جنيه

- أوتوماتيك / INTENSE TURBO 2022 بسعر 740,000 جنيه

- أوتوماتيك / VISION 2023 بسعر 980,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2023 بسعر 1,050,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE 2023 بسعر 1,130,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC TURBO 2023 بسعر 1,150,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE / TURBO / W/O / S/R 2023 بسعر 1,210,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE / TURBO / W/O / W/P 2023 بسعر 1,230,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE TURBO 2023 بسعر 1,260,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE + TURBO 2023 بسعر 1,299,000 جنيه

6- رينو اوسترال

رينو اوسترال

وتستمد السيارة رينو أوسترال موديل 2023 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي “تيربو”، يخرج قوة قدرها 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / EVOLUTION 2023 بسعر 1,390,000 جنيه

- أوتوماتيك / TECHNO 2023 بسعر 1,490,000 جنيه

- أوتوماتيك / ICONIC 2023 بسعر 1,590,000 جنيه

- أوتوماتيك / ESPRIT ALPINE 2023 بسعر 1,660,000 جنيه

- أوتوماتيك / ESPRIT ALPINE / B/E 2023 بسعر 1,690,000 جنيه