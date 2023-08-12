عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فان وملاكي وميكروباص.. مزاد جديد للسيارات فى مصر |تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة مزاد جديد للسيارات يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس ، تابعة لعدد من الجهات الحكومية .

 

ويضم مزاد الأربعاء الموافق 23 أغسطس التابع لجهات حكومية فان وملاكي وإسعاف وميكروباص وبيك أب وتروسيكلات من ماركات تويوتا  ، فيات ، مرسيدس ، شيفروليه ، بيجو ، نصر ، رينو ، سوبارو ، تاتا ، داتسون ، جيب شيروكي ، حلاوة ، شاهين دوجان ، بالإضافة الى قطع غيار سيارات واطارات . 

txt

بـ 30 ألف جنيه .. أرخص سيارة أوتوماتيك فى مصر

txt

احذر من ترك هذه الأشياء في السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة           

txt

تشتري صيني جديد ولا ألماني مستعمل.. اعرف الصح

ويعقد مزاد السيارات فى الثانية عشرة ظهرا ، وسيقام المزاد في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة .

 

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي .

 

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات. 

 

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

 

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين ، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

 

وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة .

 

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجهة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

 

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .

هيئة الخدمات الحكومية مزاد السيارات مزاد بطاقة الرقم القومي قطع غيار سيارات مزاد جديد للسيارات مزاد جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليست للجميع.. من يحق لهم صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات؟

السعودية.. شؤون الأئمة والمؤذنين تكشف تطورات الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

ما معنى عقوق الأباء للأبناء؟.. علي جمعة يحذر الوالدين من 8 أفعال

صاحبي بيحب مراتي.. اعترافات مثيرة لـ قاتل منجد المعادي

كلاكيت تانى مرة.. سمية الخشاب تسخر من طليقها بسبب كليبه الجديد

170 جنيها في 48 ساعة| ننشر أسباب ارتفاع أسعار الذهب

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

موضوعات متعلقة

قائمة أسعار رينو الجديدة فى مصر

الكشف عن أقوى وحش للصحراء تويوتا شاص 2024

قطر تحتضن معرض جنيف للسيارات هذا العام في أكتوبر

أوفربرايس جديد على بيجو 5008

أوفربرايس على هيونداي توسان الجيل الجديد

أقل من 400 ألف جنيه .. 5 سيارات SUV ياباني في مصر

أوفربرايس على سيارة الشعب بى واى دى F3.. تفاصيل

بـ 30 ألف جنيه .. أرخص سيارة أوتوماتيك فى مصر

ترشيحاتنا

إفساد صفقات الأهلي.. فرج عامر يعلق على ضم بيراميدز لـ بوبو

الصحة :الكشف وكافة فحوصات مبادرة «صحة الأم والجنين» مجانية

بسبب تقلبات الطقس.. تحذير عاجل من الداخلية الإماراتية

جمال شعبان يعدد أسباب واحتمالات إغماء الشيخ ماهر المعيقلي| تفاصيل

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

قارئة تستغيث بـ«صدى البلد» للبحث عن أسرة طفلة تم العثور عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بربع مليون جنيه.. شاب يهدي الشبكة لأمه بدلا من العروس| ما القصة ؟

بفستان مكشوف.. نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالتها من حفلها بالساحل الشمالي

طريقة عمل صوص الجبنة| أحلى من المطاعم

حوت توت عنخ آمون.. قصة اكتشاف مثير لعلماء مصريين في مياه الفيوم

فيديو

هجوم شرس على ابنة نادين نجيم بسبب رقصتها والفنانة ترد بقوة.. تفاصيل

الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»

ذكرى رحيله.. 9 زيجات في حياة سناء شافع وأبرز أعماله الفنية

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ