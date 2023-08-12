بالأسعار والمواصفات.. جيتور X70 Plus الجديدة في مصر

اعلن الوكيل الجديد للعلامة الصينية جيتور داخل السوق المحلى المصرى ، عن طرح سياراته X70 Plus موديل 2023 ، والتى تاتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV في مصر .

جيتور X70 Plus موديل 2023

وتقدم السيارة جيتور X70 Plus موديل 2023 ، بفئة وحيدة هى فئة لاكشري ، والتى تضم محرك 1500 سي سي بعزم 230 نيوتن متر بين 1750 و4000 لفة في الدقيقة وقوة حصانية تبلغ 156 حصان.

وتأتي السيارة جيتور X70 Plus موديل 2023 ، بخزان وقود سعة 57 لتر وناقل حركة أوتوماتيك DCT من 6 سرعات، و تبلغ سرعتها القصوى 180 كم في الساعة وتأتي بجر أمامي وتعليق أمامي ماكفرسون وخلفي متعدد الوصلات مستقل.

جيتور X70 Plus موديل 2023

اما عن الابعاد الخارجية للسيارة جيتور X70 Plus موديل 2023، فتاتى بطول 4749 مم والعرض 1900 مم وارتفاعها 1720 مم مع قاعدة عجلات للسيارة تبلغ 2720 مم مع عدد مقاعد داخلي يبلغ 7 مقاعد.

جيتور X70 Plus موديل 2023

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة جيتور X70 Plus موديل 2023، بتحكم كهربائي في الشنطة وحساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية وكاميرا بانوراما للركن تعديل كهربائي لمرآة الرؤية الخلفية مع طي تلقائي لها وتدفئة وكشافات LED أمامية وخلفية واضاءة نهارية ومصابيح أمامية أوتوماتيكة وتعتيم للمرآة الداخلية ذاتي وزجاج خلفي ملون. كما تتوفر بخمسة ألوان تشمل الأبيض والرمادي والازرق والأسود والأحمر.

جيتور X70 Plus موديل 2023

اما المقصورة الداخلية للسيارة جيتور X70 Plus موديل 2023، فتأتي بفتحة سقف بانورامية وعجلة قيادة جلد القابلة للتعديل متعددة المهام . كما يتوفر نظام البدء بدون مفتاح مثبت سرعة وشاشة عدادات وفرش جلدي للمقاعد وطي المقاعد الخلفية ومقعد السائق بتحكم كهربائي 6 اتجاهات وطي الصف الخلفي للمقاعد وتبريد وتسخين صندوق مسند الذراع وشاشة كبيرة فيوحدة الكونسول 10.25 بوصة و6 سماعات وتوصيل الهاتف بالشاشة وبلوتووث وUSB أمامي و2 خلفي.

جيتور X70 Plus موديل 2023

وتضم السيارة جيتور X70 Plus موديل 2023،عدد من وسائل الامان من بينها ايرباج أمامي للسائق والراكب الأمامي وجانبي ونظام مراقبة الضغط وفراملABS وEBD ومساعد فرامل ومانع الانزلاق أو التحكم في الجر مع نظام الثبات الالكتروني ESC والسيطرة على الثبات وتحذير مغادرة المسار ومراقبة النقاط العمياء وفرامل الطواريء والتحكم في هبوط المنحدرات والتثبيت التلقائي للسيارة بعد الضغط على الفرامل وايقاف السيارة .

جيتور X70 Plus موديل 2023

اما عن السعر الرسمى للسيارة جيتور X70 Plus موديل 2023، بفئتها الوحيدة لاكشري هو 989 ألف جنيه داخل السوق المحلى المصرى .