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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الحق اشتري.. 5 سيارات مستعملة في مصر بـ 200 ألف جنيه

٥ سيارات مستعملة
٥ سيارات مستعملة بـ ٢٠٠ ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

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وخلال السطور التالية سنتعرف على ٥ سيارات مستعملة بـ ٢٠٠ ألف جنيه داخل السوق المحلى .

 

1- بى واى دى F3

بى واى دى F3

تستمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2015 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة قدرها 108 حصانا، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، وناقل اخر بقدرات أوتوماتيكية، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات .

اما عن اسعار السيارة بي واي دي F3 موديل 2015 ، داخل سوق المستعمل فتاتى بمتوسط 200 الف جنيه .

 

 2- جيلي امجراند 7

جيلي امجراند 7

وتحمل السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014،  محرك DOHC, CVVT سعة 1500 سي سي 4 سلندر من 16 صمام بقوة 107 حصان عند 6000 الي 6200 لفة في الدقيقة وعزم دوران 140 نيوتن متر عند 4000 الي 4400 لفة في الدقيقة والسرعة القصوى تبلغ 165 كم/ساعة مع نسبة انضغاط الوقود 10.3 بجانب نسبة استهلاك الوقود أقل من 6 لتر لكل 100 كم مع صندوق التروس أوتوماتيك وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي.

اما عن اسعار السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014، داخل سوق المستعمل فتاتى بمتوسط 190 الف جنيه .

 

3- بروتون واجا     

تاتى السيارة بروتون واجا موديل 2006، بمحرك 1600ccوينتيج 110 حصان و هى 4 سليندر و 16 صباب و حقن الكترونى للوقود متعدد النقاط جر امامى بناقل حركه يدوى 5 سرعات او اوتوماتيكى 4 سرعات.

اما عن اسعار السيارة بروتون واجا موديل 2006 ، داخل سوق المستعمل فتاتى بمتوسط 190 الف جنيه .

 

4- رينو ميجان 

رينو ميجان 

توفر السيارة رينو ميجان موديل 2008 بنسختين من المحرك، الأولى 2000 سي سي، والثانية 1600 وهي المتوفرة بالسوق المصرية، محرك رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 115 أحصنة، سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 5 سرعات، وسعة خزان وقود تصل الى 60 لترًا، وبلغت قرائه العدد نحو 120 ألف كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة رينو ميجان موديل 2008 ، داخل سوق المستعمل فتاتى بمتوسط 200 الف جنيه .

 

5- شيفروليه لانوس

شيفروليه لانوس

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 بمحرك يضخ قوة تصل الى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل الى 128 نيوتن / متر ، و تتوفر بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع انطلاقا من وضعية الثبات في غضون 13.1 ثانية فقط.

اما عن اسعار السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 ، داخل سوق المستعمل فتاتى بمتوسط 180 الف جنيه .

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