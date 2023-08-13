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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مش بمليون جنيه.. تفاصيل جديدة عن السيارة الهدية للأول على الثانوية العامة

الطالب محمود محمد
الطالب محمود محمد عبد الفتاح الأول على الثانوية العامة

حصل الطالب محمود محمد عبد الفتاح، الأول على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، على سيارة فاخرة، هدية من مدرس الجيولوجيا، كنوع من أنواع المكافأة على مجهوده الذي بذله خلال العام الدراسي، ونجاحه بتفوق.

الطالب محمود محمد عبد الفتاح الأول على الثانوية العامة 

وقال الأول على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، إن مدرس الجيولوجيا الذي أهداه السيارة الفاخرة، كان قد وعد بأن الأول على الثانوية العامة، إذا كان من ضمن تلاميذه؛ سيحصل على سيارة هدية، وبالفعل أوفى بوعده.

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وقُدمت السيارة للطالب محمود محمد عبد الفتاح، الأول على الثانوية العامة شعبة علمي علوم ، وسط احتفالية نظمها مدرس الجيولوجيا، وتم الكشف عن ماركتها، وهي فيات تيبو 2023.

فيات تيبو موديل 2023

وفور استلام السيارة فيات تيبو موديل 2023 ، تساءل الجميع عن سعرها الحالي، والذي هو أقل من مليون جنيه، ولكن بسبب نقص المعروض، ووضع أوفر برايس على عدد كبير من السيارات؛ فقد وضع بعض التجار سعرًا غير رسمي إضافي، وصل إلى 130 ألف جنيه؛ ليصل سعرها بعد إضافة هذا المبلغ، إلى مليون و100 ألف جنيه تقريبا.

فيات تيبو موديل 2023

وتأتى السيارة فيات تيبو موديل 2023، بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ومحرك 4 سلندر، يضخ قوة قدرها 110 أحصنة، و152 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، إضافة إلى مدة تسارع تقدر بـ 11.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0.

فيات تيبو موديل 2023

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة فيات تيبو موديل 2023، بطول كلي 4532 ملم، وعرض 1792 ملم، وإجمالي ارتفاع 1497 ملم، و سعة حقيبة التخزين الخلفية 520 لترا.

وتضم السيارة فيات تيبو موديل 2023، عددا من التجهيزات، من بينها فرامل مانعة للانغلاق ABS، ووسائد هوائية أمامية ثنائية، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وتكييف هواء يدوي، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، مع نظام صوتي ترفيهي، ومرآة ذاتية التعتيم للرؤية الخلفية، وعجلات 16 بوصة، ونظام متابعة ضغط الإطارات، وشبكة أمامية متعددة المقاطع الهوائية، مع مصابيح حادة، وأخرى دائرية؛ للضباب.

فيات تيبو موديل 2023

أما عن السعر الرسمي للسيارة فيات تيبو، فجاءت كالتالي:

- أوتوماتيك / ENTRY GRADE 2023 بسعر 825,000 جنيه.           

- أوتوماتيك / MIDE GRADE 2023 بسعر 910,000 جنيه. 

- أوتوماتيك / HB / ENTRY GRADE 2023 بسعر 910,000 جنيه.   

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 950,000 جنيه.

- أوتوماتيك / HB / HIGHLINE 2023 بسعر 975,000 جنيه.

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