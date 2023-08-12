انتبه.. 5 مشكلات تواجه سياراتك خلال فصل الصيف بسبب الحرارة

يعتبر فصل الصيف موسمًا رائعًا للاستمتاع بالأجواء الدافئة والشمس المشرقة، ومع ذلك قد تواجه سيارتك بعض التحديات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

مشكلات تتسبب بها حرارة الصيف لسيارتك

و يعتبر تأثير حرارة الصيف على السيارات موضوعًا هامًا يستحق الانتباه ، فمن الممكن ان يؤثر ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة على سيارتك ، فحرارة الصيف الشديدة يمكن أن تتسبب في العديد من المشكلات المحتملة .

وخلال السطور التالية سنتعرف ابرز 5 مشاكل تواجه سياراتك خلال فصل الصيف .

1 – سوائل السيارة

يشعر الكثير من الناس بالذعر لرؤية برك من المياه تتشكل تحت سيارتهم عندما يقفون في مكانما . قد يكون من الممكن أيضًا في بعض الأحيان رؤية الماء يتساقط من السيارات أثناء التنقل أيضًا.

يحدث هذا بسبب نظام تكييف الهواء. إنه ماء مكثف يتساقط من المبخر وهو مصمم ليتم إطلاقه بهذه الطريقة. تكييف الهواء لا يبرد الماء فقط ، بل يزيل الرطوبة منه

2 – دخان من فتحات التهوية

أعمدة الدخان الأبيض القادمة من فتحات التهوية عند تشغيل السيارة مقلقة للغاية ومع ذلك ، فلا داعي للقلق ، وهو ناتج عن مقاومة وحدة تكييف الهواء في السيارة مع الطقس الحار.

مشكلات تتسبب بها حرارة الصيف لسيارتك

3 – ضوضاء عالية من حجرة المحرك

في حركة المرور البطيئة ، قد يكون من المثير للقلق سماع ضوضاء متسارعة صاخبة قادمة من حجرة المحرك ، غالبًا ما يأتي هذا ويذهب ، لكنه يتوقف مرة أخرى عندما تكون في حالة تنقل.

الضجيج هو أن مروحة تبريد المحرك تقطع للداخل والخارج لتوفير الوقود ، لا يعمل هذا طوال الوقت ، ولكنه يبدأ عندما ترتفع درجة حرارة ماء المحرك بشكل كبير ، بمجرد أن تتحرك مرة أخرى ، سيضمن تدفق الهواء عبر شبكة المبرد عدم الحاجة إليه.

4 – لزوجة سطح السيارة

إذا أوقفت سيارتك تحت شجرة في الصيف ، فقد لا تلاحظ التأثيرات حتى تمرر يدك على الطلاء ثم تكتشف أن عصارة من الشجرة قد تجمعت في قطرات صغيرة لزجة في جميع أنحاء سيارتك.

إذا تُركت مخلفات الأشجار ، سوف تتصلب عصارة ويمكن أن تسبب تلفًا للطلاء من الأفضل إزالتها بالكثير من الماء ومحلول شامبو ساخن وصابون ، كما أنه يغطي الزجاج الأمامي أيضًا، ولهذا السبب تحتاج إلى سائل صيفي جيد في خزان غسالة الزجاج الأمامي .

مشكلات تتسبب بها حرارة الصيف لسيارتك

5 – بطيء السيارة

قد يلاحظ السائقون الحساسون أن سيارتهم تصبح أكثر خمولًا في أشهر الصيف ، خاصةً إذا كان المحرك أصغر وأقل قوة، يمكن أن يبدو التسارع أبطأ والاستجابة ليست بنفس درجتها في موسم آخر .

هواء الصيف الحار أقل كثافة (كتلة الهواء مقسومة على حجمه) ، وبالتالي يخلق “دويًا أصغر”، الفرق ليس كبيرا ولكنه يضعف أداء المحرك قليلاً ، ويمكن أن يؤثر أيضًا على الاقتصاد في استهلاك الوقود أيضًا.