للمرة الأولى .. زيادة أسعار سيتروين C4X الجديدة بمصر

أعلنت العديد من شركات ووكلاء السيارات داخل السوق المحلى المصرى ، عن زيادات جديدة لطرازات علاماتهم التجارية ، وجاءت هذه الارتفاعات لتضم سيتروين الفرنسية اليها .

سيتروين C4X موديل 2023

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار السيارة سيتروين C4X موديل 2023 ، والتى تم طرحها مؤخرا داخل السوق المحلى المصرى .

وتستمد السيارة سيتروين C4X موديل 2023 ، قوتها من خلال محرك 3 سلندر 1200 سي سي تيربو بيورتك بقوة 130 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات مع جر أمامي.

سيتروين C4X موديل 2023

وتأتي الابعاد الخارجية للسيارة سيتروين C4X موديل 2023 ، بطول 4.6 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع 1.52 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر . كما تتسع الحقيبة الخلفية للسيارة الي 510 لتر من الأغراض.

سيتروين C4X موديل 2023

وتحتوى السيارة سيتروين C4X موديل 2023 ، على اضاءة أمامية ليد ونهارية ليد والعديد من الاضافات من الكروم خاصة في الاكصدام بالأمام. كما بوجد بها فتحات تهوية مع تصميم سقف منخفض بوحي الفاستباك وهو ما يمنحها مظهرها المميز حيث تأتي في الخلف بتصميم الكوبيه مع جسم يمزج بين السيدان والكروس اوفر. كما يوجد في الخلف مصابيح ليد وعتبات جانبية وعجلات رياضية مختلفة المقاسات.

سيتروين C4X موديل 2023

وتضم السيارة سيتروين C4X موديل 2023 ، العديد من وسائل الأمان والحماية من بينها ، ايرباج أمامي في أول فئة بالإضافة الي فرامل ABS وEBD وفرامل يد كهربائية والثبات الالكتروني ومثبت للسرعة وحساسات ركن في الخلف وكاميرا في الخلف ومراقبة الضغط بالإطارات وتحكم في ثبات السيارة بالطرق الصاعدة وامكانية غلق ايرباج الراكب الأمامي مع تحذير من ارهاق السائق. وفي الفئة الثانية يتوفر ايرباج جانبي وحساسات ركن في الأمام وتحذير الخروج عن المسار والبقعة العمياء وفرامل طواريء ومثبت سرعة ذكي.

سيتروين C4X موديل 2023

اما عن أسعار سيتروين C4X موديل 2023 الجديدة :

- فئة شاين بسعر مليون و170 ألف جنيه بدلاً من مليون و150 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

- فئة فيل بسعر مليون و290 ألف جنيه بدلاً من مليون و260 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.