أخيرًا.. سعر هيونداي أكسنت 2024 الجديدة

أعلن وكلاء العلامة التجارية هيونداي داخل المملكة العربية السعودية منذ أيام، عن وصول الموديل الجديد 2024 من السيارة أكسنت الشهيرة.

هيونداي أكسنت موديل 2024

ولكن لم يعلن وقتها وكلاء هيونداي عن سعر السيارة أكسنت موديل 2024 الجديدة ، والتى تأتى ضمن فئة السيارات السيدان ، ومؤخرا أعلنت عن سعرها الرسمي داخل المملكة العربية السعودية.

ومن المعروف ان السيارة هيونداي أكسنت موديل 2024 الجديدة ، تستمد قوتها من خلال محرك تنفس طبيعي، مكون من 4 أسطوانات، والذي يُنتج قوة قدرها 115 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 144 نيوتن متر ، متصل بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، أو أوتوماتيكي من نوع IVT، مع نظام الدفع الأمامي للعجلات.

هيونداي اكسنت موديل 2024

ويأتي الشكل الخارجى للسيارة هيونداي أكسنت موديل 2024 الجديدة، بشبك أمامي مطور مطلي بالكروم الأسود ، و إضاءة متصلة على هيئة شريط رفيع بالقرب من غطاء المحرك والذي يعمل بتقنية LED ، و مصابيح أمامية بتصميم حاد والتي جاءت مندمجة مع الشبك الأمامي ، و إضاءة نهارية، ومصابيح ضباب خلفية، بالإضافة إلى مصباح توقف ذو إضاءة عالية، فضلاً عن وجود إشارة انعطاف على جانب السيارة.

هيونداي اكسنت موديل 2024

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة هيونداي أكسنت موديل 2024 ، بطول أكبر من النسخة السابقة بمقدار 95 ملم ، وأعرض بمقدار 36 ملم، وارتفاع أكبر بمقدار 16 ملم .

وتتسع السيارة هيونداي أكسنت موديل 2024 إلى 5 أفراد مع مقاعد بتصميم مُريح مكسوة بالجلد وتدعم أنظمة التبريد والتدفئة وفقاً للفئة ، ومزودة بعدد من التجهيزات من بينها شاشة عدادات مقاس 10 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه لمسية مقاس 10.25 بوصة، و مع نظام صوتي عالي الجودة، تأتي الفئة الأعلى مع نظام سمعي فاخر من BOSE، و مع إضاءة داخلية محيطية، و ومنافذ USB للشحن، ونظام ملاحة، و فتحة تكيف خلفية، و شاحن الهاتف اللاسلكي / شاحن أمامي من النوع C .

هيونداي اكسنت موديل 2024

وتضم السيارة هيونداي أكسنت موديل 2024، 6 وسائد هوائية، و نظام المساعدة على متابعة المسار (LFA)، و نظام تثبيت السرعة آليًا، و نظام تحكم للمساعدة عند المرتفعات، و إشارة التوقف الطارئ، و التحكم الإلكتروني بالثبات، و تدعم الفتح التلقائي لقفل الأبواب عند استشعار الاصطدام، و نظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، و التوزيع الإلكتروني لقوّة الفرامل، و كاميرا الرؤية الخلفية، و البقاء في المسار، و ومراقبة المنطقة العمياء، و مضاد الضباب المتاح بنظام عدّ الوقت.

هيونداي اكسنت موديل 2024

اما عن سعر السيارة هيونداي أكسنت موديل 2024 ، فتأتى الآن بفئة كومفورت في السعودية ، بسعر 78,785 ريالا سعوديا ، وضمان 150 ألف كيلومتر، أو 5 سنوات، أيهما أقرب.