أسعار ومواصفات.. أوبل موكا موديل 2024 الجديدة فى مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أوبل في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طراز موكا ، بعد طرح موديل 2024 الجديد لعدد من طرازاته الحديثة في مصر .

أوبل موكا موديل 2024

وأوضح وكيل أوبل ، ان السيارة موكا موديل 2024 الجديدة، تاتى ضمن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام الكروس اوفر ، وتأتى بفئتين سعريتين مثل الموديل السابق .

اما عن قوة السيارة أوبل موكا موديل 2024 فتاتي ب ١٣٠ حصان من خلال محرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

أوبل موكا موديل 2024

و تتسارع السيارة أوبل موكا موديل 2024 من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أوبل موكا موديل 2024

وتضم السيارة أوبل موكا موديل 2024 ، عدد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من 8 وسائد هوائية ، فرامل مانعة الانغلاق ، برنامج توزيع الفرامل ،نظام الاتزان الالكتروني ، برنامج مانع الانزلاق ، نظام تنبيه السائق ، نظام تحذير الخروج عن خطوط المسار ، باور ستيرنج الكتروني حساس للسرعة ، نظام مراقبة ضغط الإطارات ، مواصفات الأمان لمقعد الأطفال ، فرامل يد كهربائية.

وتاتي السيارة أوبل موكا موديل 2024 بمجموعة من التجهيزات، ومنها نظام مثبت ومحدد السرعة ، حساسات ركن خلفية ، مصابيح ضباب خلفية ، مصابيح خلفية من الليد ، إضاءة نهارية من الليد ، إضاءة شبورة امامية من الليد ، كاميرا خلفية بانوراما- مرايا داخلية ذاتية التعتيم ، ضبط المرايات الجانبية كهربائيا ، حساسات إضاءة ومطر ، زجاج خلفي و جانبي معتم ، جنوط رياضية 17 بوصة .

أوبل موكا موديل 2024

بالاضافة الي مفتاح ذكي لتشغيل المحرك ، فتح الأبواب باللمس ، تكييف أوتوماتيكي ، نظام التعرف على السرعة المحددة و التوصية ، نظام التعرف على إشارات المرور ، ضبط كرسي السائق و الراكب في 6 اتجاهات ، عجلة قيادة من الجلد قابلة للضبط ، فتح وغلق المنافذ الجانبية بضغطة واحدة ، مسند يد أمامى ونظام التعرف على الصوت ، بدالات رياضية نقل السرعات ، عدد 6 مكبرات صوتية ، شاشة 10 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي ، شاشة عدادات ذكية 12 بوصة مع خاصية تغيير النمط .

اما الفئة الثانية للسيارة أوبل موكا موديل 2024 ، فتاتي ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى منها مقاعد داخلية من القماش والجلد مطعمة بخطوط حمراء ، تصميم داخلي للطابلو محاط بالأحمر دواسات رياضية من الكروم ، شاحن موبايل لاسلكي ، الإضاءة بخاصية IntelliLux LED® Matrix ، سقف أسود ، حليات محيطة للزجاج الخارجي باللون الأحمر ، بخطوط حمراء ، سقف داخلي و شماسات من اللون الأسود ومزودة باضاءة ليد- جنوط رياضية 18 بوصة .

أوبل موكا موديل 2024

اما أسعار أوبل موكا موديل 2024 الجديدة:

- فئة ELEGANCE بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

- فئة GS Line بسعر مليون و 300 ألف جنيه .