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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات.. أوبل موكا موديل 2024 الجديدة فى مصر

أوبل موكا موديل 2024
أوبل موكا موديل 2024

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أوبل في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طراز موكا ، بعد طرح موديل 2024 الجديد لعدد من طرازاته الحديثة في مصر .

أوبل موكا موديل 2024

وأوضح وكيل أوبل ، ان السيارة موكا موديل 2024  الجديدة، تاتى ضمن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام الكروس اوفر ، وتأتى بفئتين سعريتين مثل الموديل السابق .

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اما عن قوة السيارة أوبل موكا موديل 2024 فتاتي ب ١٣٠ حصان من خلال محرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

أوبل موكا موديل 2024

و تتسارع السيارة أوبل موكا موديل 2024 من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أوبل موكا موديل 2024

وتضم السيارة أوبل موكا موديل 2024 ، عدد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من 8 وسائد هوائية ، فرامل مانعة الانغلاق ، برنامج توزيع الفرامل ،نظام الاتزان الالكتروني ، برنامج مانع الانزلاق ، نظام تنبيه السائق ، نظام تحذير الخروج عن خطوط المسار ، باور ستيرنج الكتروني حساس للسرعة ، نظام مراقبة ضغط الإطارات ، مواصفات الأمان لمقعد الأطفال ، فرامل يد كهربائية.

 

وتاتي السيارة أوبل موكا موديل 2024 بمجموعة من التجهيزات، ومنها نظام مثبت ومحدد السرعة ، حساسات ركن خلفية ، مصابيح ضباب خلفية ، مصابيح خلفية من الليد ، إضاءة نهارية من الليد ، إضاءة شبورة امامية من الليد ، كاميرا خلفية بانوراما- مرايا داخلية ذاتية التعتيم ، ضبط المرايات الجانبية كهربائيا ، حساسات إضاءة ومطر ، زجاج خلفي و جانبي معتم ، جنوط رياضية 17 بوصة .

أوبل موكا موديل 2024

بالاضافة الي مفتاح ذكي لتشغيل المحرك ، فتح الأبواب باللمس ، تكييف أوتوماتيكي ، نظام التعرف على السرعة المحددة و التوصية ، نظام التعرف على إشارات المرور ، ضبط كرسي السائق و الراكب في 6 اتجاهات ، عجلة قيادة من الجلد قابلة للضبط ، فتح وغلق المنافذ الجانبية بضغطة واحدة ، مسند يد أمامى ونظام التعرف على الصوت ، بدالات رياضية نقل السرعات ، عدد 6 مكبرات صوتية ، شاشة 10 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي ، شاشة عدادات ذكية 12 بوصة مع خاصية تغيير النمط .

 

اما الفئة الثانية للسيارة أوبل موكا موديل 2024 ، فتاتي ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى منها مقاعد داخلية من القماش والجلد مطعمة بخطوط حمراء ، تصميم داخلي للطابلو محاط بالأحمر  دواسات رياضية من الكروم ، شاحن موبايل لاسلكي ، الإضاءة بخاصية IntelliLux LED® Matrix ، سقف أسود ، حليات محيطة للزجاج الخارجي باللون الأحمر ، بخطوط حمراء ، سقف داخلي و شماسات من اللون الأسود ومزودة باضاءة ليد- جنوط رياضية 18 بوصة .

أوبل موكا موديل 2024

اما أسعار أوبل موكا موديل 2024 الجديدة:

- فئة ELEGANCE بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

- فئة GS Line بسعر مليون و 300 ألف جنيه .                             

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