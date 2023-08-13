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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مبادرة سيارات المصريين بالخارج تفتح من جديد.. من المستفيدون؟

استيراد سيارات
استيراد سيارات

وافق مجلس الوزراء على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقى الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم.

وأشار الدكتور محمد معيط في بيان اليوم، إلى بدء إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددها بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بنسبة 100% قبل خفضها بنسبة 70% عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر أو في بلد الإقامة وفقًا لاختيار العميل.

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أوضح أن صلاحية الموافقة الاستيرادية لشحن و استيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية ، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي.

كما أكدت وزيرة الهجرة سها جندي أنها تحمل أخبارا سارة للمصريين المشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج. 

ويتضمن ذلك خبرين في نطاق الإجراءات التي تقوم وزارة الهجرة باتخاذها من أجل تسريع وتسهيل الأمور المتعلقة بالمبادرة واستيراد السيارات من الخارج مع زيادة أعداد من يستفيد من المبادرة حتى بعد توقفها. 

وقالت إن الخبر السعيد مرتبط بفتح التطبيق الخاص بالمبادرة من جديد لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشاركة في المبادرة لكل من قام بالتسجيل في التطبيق قبل موعد انتهاء المبادرة ولكنه لم يتمكن من استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالوديعة الدولارية أو استخراج الموافقة الاستيرادية، حيث يمكنه الآن إكمال هذه الإجراءات والمشاركة في المبادرة لاستيراد سيارة من الخارج من خلال ربطه للوديعة لمن لم يربطها أو إكمال إجراءات استنزال السيارة. 

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