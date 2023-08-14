وفر 200 الف جنيه عن الزيرو واركب هيونداي إلنترا اتش دى

شهد السوق المحلى المصرى للسيارات ، ارتفاع شديد فى الاسعار خلال الفترة الماضية ، لذلك يبحث العديد من الاشخاص المقبلين على الشراء عن الاسعار المنخفضة .

هيونداي النترا HD

ولكن هناك من يتجه الى شراء السيارات المستعملة الحديثة فى الموديل بدلا من شراء السيارات الجديدة " الزيرو " لتوفير الفرق الكبير فى الاسعار .

ومن بين السيارات التى من الممكن ان يتم شرائها مستعملة ، هى السيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2021 ، والتى تباع بسوق السيارات المستعملة بمتوسط سعر 550 الف جنيه بينما وصل السعر الرسمى لنفس السيارة موديل 2024 الى 725 الف جنيه بالاضافة الى الأوفر برايس عليها .

هيونداي النترا HD

اما عن مواصفات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 ، فتستمد قوتها من محرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 121 حصانا، ومدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات دفع امامي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر.

هيونداي النترا HD

تتوفر السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2024 بمصابيح ضباب أمامية، ووسائد هوائية، ومرايا جانبية كهربائية، ونظام حماية ضد السرقة، ونظام مكابح ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وAUX، وUSB.

هيونداي النترا HD

وتعتمد السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 على جنط يصل إلى 16 بوصة، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 4505 مم، و1541 مم للعرض، بينما تتسع مساحة التخزين الخلفية الخاصة بالسيارة إلى 402 لتر.

وتضم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 جنوط تصل إلى 16 بوصة، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، وزجاج كهربائي للابواب، مع نظام صوتي ترفهي، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز، بالاضافة إلى قفل مركزي، بالاضافة إلى مكيف للهواء، ومكابح ABS و EBD.

هيونداي النترا HD

اما عن اسعار هيونداي إلنترا اتش دى الجديدة :

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2023 بسعر 655,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2023بسعر 665,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2023بسعر 680,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2023بسعر 690,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2024بسعر 690,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2024بسعر 700,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2024بسعر 715,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2024بسعر 725,000 جنيه