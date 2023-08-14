أوفر برايس على ام جى 6 فى مصر

شهد سوق السيارات المحلى خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق قلت ظاهرة الأوفر برايس بشكل كبيرة نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

السيارة ام جى 6 موديل 2022

ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2023 و 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصرى، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتى تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

ومن بين طرازات السيارات التى يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصرى ، تأتى السيارة ام جى 6 موديل 2022 ، والتى تأتى من ضمن السيارات السيدان داخل السوق المحلى .

السيارة ام جى 6 موديل 2022

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة ام جى 6 موديل 2022 ، ما بين 90 الاف الى 230 الف جنيه على حسب الفئة السعرية والتجهيزات والمعرض التى تباع السيارة فيه .

السيارة ام جى 6 موديل 2022

وتتزود السيارة ام جي 6 موديل 2022 ، بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 169 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

و تتسارع السيارة ام جي 6 موديل 2022 ، من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية ، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

السيارة ام جى 6 موديل 2022

وزودت السيارة ام جي 6 موديل 2022، بمصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية ، حساسات ركن خلفية ، كاميرا خلفية ، مفتاح ذكي لتشغيل السيارة ، خاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات يدوي ، زجاج كهربائي ، عجلة القيادة متعددة الوظائف ، مكييف هواء مع مخارج خلفية ، جنوط رياضية 16 بوصة .

اما عن اسعار السيارة ام جي 6 الرسمية :

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 890,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUX / BLACK INTERIOR 2023بسعر 929,990 جنيه

- أوتوماتيك / LUX / BLACK INTERIOR 2022بسعر 930,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUX / RED INTERIOR 2022بسعر 955,000 جنيه