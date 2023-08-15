لطلبة الكليات.. أرخص سكوتر تروح بيه الجامعة

ظهرت مؤخرا نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، ومع ذلك الإعلان ينتقل الطالب من مرحلة الدراسة المدرسية إلى مرحلة الدراسة الجامعية، الأمر الذي يحتاج إلى وسيلة تنقل خاصة له؛ حتى يستطيع الذهاب والعودة به بكل أريحية.

سكوتر مارينو كلاسيك مانوال موديل 2022

ولذلك فإن الطالب الجامعي لا يحتاج إلى وسيلة مواصلات عالية التكاليف، وإنما يحتاج إلى مركبة سهلة في التحرك وصغيرة وتكاليفها رخيصة للغاية، وهذا ينطبق على الـ سكوتر، فهو ذو شكل جمالي ورخيص في الثمن ولا يحتاج إلى صيانة ذات مصاريف عالية.

ولكن بسبب ارتفاع أسعار المركبات المختلفة سواء سيارات أو موتوسيكلات ، فأصبح الجميع من المقبلين على الشراء يبحثون عن السعر الاأقل ، وخلال السطور التالية سنتعرف على أرخص سكوتر في السوق المصري، و هو سكوتر مارينو كلاسيك مانيوال موديل 2022 .

سكوتر مارينو كلاسيك مانيوال موديل 2022

يتميز الشكل الخارجي لـ سكوتر مارينو كلاسيك مانيوال موديل 2022، بأنه بسيط وجذاب ومميز في نفس الوقت، والذى يشبه " الفيسبا" .

سكوتر مارينو كلاسيك مانوال موديل 2022

ويأتي سكوتر مارينو كلاسيك مانوال موديل 2022، بمحرك مكون من أسطوانة واحدة ، كما يستطيع أن ينتج قوة تقدر بحوالي 8.44 حصان، وبعزم 8.8 نيوتن متر ، و بسعة وقود 12.6 لتر والإزاحة 150 سي سي .

كما يضم سكوتر مارينو كلاسيك مانيوال موديل 2022، نظام التبريد هواء ، و نظام الوقود كاربرتير، و ناقل الحركة: T.CV، و الفرامل الأمامية: باكم CBS، و الفرامل الخلفية: باكم CBS 2 مساعد خلفي .

سكوتر مارينو كلاسيك مانوال موديل 2022

اما الإطارات الأمامية: 130/13\70، و الإطارات الخلفية: 130/13\70، و الطول 118 مم ، و العرض 190 مم ،و الارتفاع 69 مم، و الوزن الجاف 130 كجم .