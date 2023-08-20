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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فعاليات مثيرة في ثاني أيام بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات بالعلمين

صدى البلد

شهد ثاني أيام الموسم الثاني من بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديد تحت شعار: العالم علمين العديد من الفعاليات .

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات بسباق الرالي بالصحراء المفتوحة بمدينة العالمين ، والتي شارك بها العديد من سيارات الدفع الرباعي وسط حضور العديد من الفرق الخاصة بالراليات .

وشهدت منطقة أبراج العالمين سباق السرعة ، والذي حضره عدد كبير من زوار المدينة وسط الإعجاب الشديد من الحضور .

وبعد ذلك شهدت فعاليات البطولة الجولة الاولي من والتصفيات لفئة الدريفتات بحلبة وان إليفين، وسط حضور كبير من محبي رياضة السيارات في مصر بالمدرجات .

يذكر أن بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات ، من تنظيم شركة پيس أرإيچيبت وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومهرجان العلمين . 

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