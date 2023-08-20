فعاليات مثيرة في ثاني أيام بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات بالعلمين

شهد ثاني أيام الموسم الثاني من بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديد تحت شعار: العالم علمين العديد من الفعاليات .

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات بسباق الرالي بالصحراء المفتوحة بمدينة العالمين ، والتي شارك بها العديد من سيارات الدفع الرباعي وسط حضور العديد من الفرق الخاصة بالراليات .

وشهدت منطقة أبراج العالمين سباق السرعة ، والذي حضره عدد كبير من زوار المدينة وسط الإعجاب الشديد من الحضور .

وبعد ذلك شهدت فعاليات البطولة الجولة الاولي من والتصفيات لفئة الدريفتات بحلبة وان إليفين، وسط حضور كبير من محبي رياضة السيارات في مصر بالمدرجات .

يذكر أن بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات ، من تنظيم شركة پيس أرإيچيبت وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومهرجان العلمين .