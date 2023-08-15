أسعار ميتسوبيشي ميراج الجديدة.. اعرف بكام

استمرارا للزيادات المتتالية فى أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصرى، أعلن مؤخرا الوكيل المحلى للعلامة التجارية ميتسوبيشي في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طراز ميراج خلال شهر أغسطس الجاري.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وتأتى السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 ، ضمن فئة السيارات الهاتشباك ، وتمت زيادة سعرها 30 ألف جنيه ، بعد ان كان قد تم زيادتها خلال شهر يوليو الماضى 25 ألف جنيه .

ومن المعروف ان السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 ، تستمد قوتها من خلال محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي، و قوة 76 حصانا من خلال ، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، بطول 3845 مم، وعرض 1665 مم، و ارتفاع 1510 مم.

اما عن الشكل الخارجى للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، بمصابيح إضاءة هالوجين متعددة الإنعكاس ، مصابيح ضباب أمامية ، مصابيح ضباب أمامية ، مصابيح ضباب خلفية ، إكصدام أمامي بنفس لون السيارة ، شبكة أمامية مطعمة بالكروم ، شبكة أمامية مع لمسات باللون الأحمر ، إكصدام خلفي بنفس لون السيارة ، مقابض السيارة الخارجية بنفس لون السيارة ، مرايا أبواب كهربائية متناسقة اللون مزودة بمصباح انعطاف جانبي .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وتحتوى المقصورة الداخلية للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، على عجلة القيادة ألية المؤازرة ، عجلة القيادة قابله للتعديل ، مفتاح للتحكم عن بعد في فتح وغلق السيارة مع نظام غلق الأبواب المركزية من جهة السائق ، حاجب شمس بجهة السائق مع مرآة وغطاء وحامل بطاقات ، حاجب شمس بجهة الراكب األمامي ، مراّه تعتيم داخلية .

و شاشة لعرض المعلومات المتعددة LCD أحادية اللون ، مؤشر تحذير السرعة ، خاصية تنبيه السائق لحزام الأمان ، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة رفع وخفض الزجاج بجهة السائق ، تكييف هواء مانيوال مع زرار التحكم بدرجة الحرارة مطعم بالكروم .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وتضم السيارة ميتسوبيشي ميراج مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها ٢ وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD ، نظام تعزيز قوة الفرامل ، نظام التحكم النشط بالثبات ، نظام التحكم المساعد للإقلاع علي المرتفعات HSA ، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS ، نظام منع التشغيل والحماية من السرقة ، حلقات تثبيت سفلية وأربطة (ISO-FIX) لمقاعد الأطفال .

اما عن أسعار ميتسوبيشي ميراج الجديدة ، فهى تاتى بالفئة هاي لاين بسعر 565 ألف جنيه بدلاً من 535 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.