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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسبب شاحنة.. إنقاذ تويوتا من الانهيار بعد الحرب اليابانية الصينية.. اعرف القصة

شاحنة تويوتا
شاحنة تويوتا

تعتبر مقولة "من شابه أباه فما ظلم " هى بطلة قصة اليوم ، والتى تحكى خطوات نجاح ابن أراد تحقيق حلم أبيه، ففى فترة الثلاثاينيات من القرن الماضى توفى مؤسس شركة تويوتا " ساكيشي تويودا " ليرث كيشيرو ابنه الشركة من بعده ويستمر فى العطاء لدولته اليابان.

شاحنة تويوتا 

تذكر كيشيرو ابن " ساكيشي تويودا " مقولة والده ” مساهمتي في مستقبل اليابان كانت في حياكة النسيج وأريدك أن تقدم مساهمتك في مجال السيارات” ، ليبدأ العمل على تحقيق ذلك الحلم .

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بدء ابن صاحب شركة تويوتا عام 1933 فى العمل على تصنيع اول سيارة من خلال انتاج محرك طراز  Type A عام 1934 ، والذى وضع فى اول سيارة اختبارية للشركة عام 1935 .

شاحنة تويوتا 

ولكن بسبب الحرب مع الصين والتى تسمى " الحرب اليابانية الصينية الثانية " لم يظهر ذلك الطراز وانتج بدلا منه اول شاحنة لشركة تويوتا والتي عُرفت بأسم جي1 ، ثم بعد ذلك تم انتاج السيارة AA السيدان التى لم تبع على مدار 7 سنوات سوى 1,404 سيارة وهذتا يعتبر رقم صغير للغاية .

 

وبسبب قلة مبيعات النسخة AA السيدان من تويوتا ، بدءت الشركة فى التفكير بعودة انتاج الشاحنة G1 والتى تم بيع منها 379 نسخة ، ولكن بعد تطويرها وانتاج نسخة محدثة منها تسمى GB وتم الترويج لها خلال هذا الوقت بانها شبيهة لاندكروزر ، وبالفعل حققت نسب مبيعات وصلت الى 11,981 نسخة في عام 1939.

سيارة تويوتا 

لتعود مرة أخرى شركة تويوتا لتجبر على غلق مصانعها بعد الحرب لمدة عامين ، ولكن بسبب نجاح الشاحنة GB وانتشارها الكبير استطاعت الشركة من جديد النهوض وإنتاج سياراتها السيدان الجديدة تويوبت SA التي عرفت لاحقا باسم “كراون” ثم صدرت بعد ذلك إلى الأسواق الغربية باسم كامري.

شركة تويوتا تصنيع اول سيارة تويوتا ساكيشي تويودا مجال السيارات الحرب اليابانية الصينية الثانية

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