20 صورة من انطلاق بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات في العلمين

شهد صباح أمس انطلاق الموسم الثاني من بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات ، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديد تحت شعار: العالم علمين.

بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

وبدأت فعاليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات بموكب السائقين من حلبة وان إليفين وصولا إلي مقر المؤتمر الصحفي بشاطئ العلمين .

و بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة لكل من المهندس محمد سمير سلام المدير التنفيذي لبطولة مصر الدولية لرياضة المحركات، و أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب و الرياضة، و المهندس عمرو أحمد مسؤول الشركة المنظمة لمهرجان العلمين.

بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

ثم بدأ تحدي سيارات الدفع الرباعي و سباق الرالي التمهيدي تزامنا مع سباق الجت سكي (مركبة التزلج المائي).

بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

وعقب ذلك شهدت حلبة وان إليفين انتهاء اول أيام بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات بسباق تحدي السرعة وسط حضور جماهيري كبير .

بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

يذكر ان بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات ، من تنظيم شركة پيس أرإيچيبت وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومهرجان العلمين .

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