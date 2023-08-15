عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 عربيات للبنات أقل من 200 ألف جنيه

5 عربيات للبنات اقل
5 عربيات للبنات اقل من ٢٠٠ الف جنيه

يبحث العديد من الفتيات عن شراء سيارات جديدة او مستعملة، عن الشكل فى المقام الأول وبعد ذلك تاتى المواصفات ثم الاسعار ، لذلك تنحصر اختياراتهم على السيارات الهاتشباك .

وتعتبر السيارات الهاتشباك ، من افضل اختيارات الفتيات فى القيادة ، بسبب صغر ابعادها الخارجية وشكلها العصرى والملائهم للفتيات.

txt

لأهالي بحري.. مزاد سيارات جديد .. تفاصيل

txt

أوفر برايس على ام جى 6 فى مصر

وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 عربيات للبنات اقل من ٢٠٠ الف جنيه من فئة السيارات الهتشباك .

 

1- سيتروين C3 

سيتروين C3 

جاءت السيارة سيتروين C3 موديل 2003 بمحرك 1400 سي سي، يولد قوة تصل الى 75 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 116 نيوتن/متر، ومقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال " خماسي السرعات أو أوتوماتيك حسب الفئة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 14.2 ثانية.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى المصرى ، فتاتى بسعر 140 الف جنيه .

 

2- اوبل كورسا 

اوبل كورسا 

جاءت السيارة أوبل كورسا موديل 2005 بمحرك مكون من 3 أسطوانات تبلغ سعته 1000 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 65 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء "مانيوال" من 4 سرعات ، ويبلغ معدل استهلاك الوقود لهذه السيارة 5.1 لتر لكل 100 كيلو متر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى المصرى ، فتاتى بسعر 150 الف جنيه .

 

3- جاك J2 

جاك J2 

جاءت السيارة جاك J2  موديل 2013 بمحرك مكون من 4 أسطوانات "4 سلندر"  تبلغ سعته 1300 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 59 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء "مانيوال" من 5 سرعات ، ويبلغ معدل استهلاك الوقود لهذه السيارة 8 لتر لكل 100 كيلو متر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى المصرى ، فتاتى بسعر 150 الف جنيه .

4- شيفروليه سبارك 

شيفروليه سبارك 

تعتمد السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 68 حصان، بينما يبلغ أقصى عزم دوران 91 نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى المصرى ، فتاتى بسعر 160 الف جنيه .

5- فيات جراند بونتو 

فيات جراند بونتو 

حصلت السيارة فيات جراند بونتو موديل 2011 على محرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 120 حصانا بمعدل 5000 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 206 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو يدوي يتألف من 5 سرعات، وبلغت قراءة العداد في السيارة فيات جراند بونتو موديل 2011 نحو 120 ألف كيلومتر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى المصرى ، فتاتى بسعر 180 الف جنيه .

سيارات جديدة عربيات للبنات السيارات الهاتشباك سيتروين C3 أوبل كورسا جاك J2 شيفروليه سبارك فيات جراند بونتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

قضية سب جديدة.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

أساتذة جامعيون يسهلون الاستيلاء على 25 مليون من أموال وزارة التربية والتعليم

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

موضوعات متعلقة

بسبب شاحنة.. إنقاذ تويوتا من الانهيار بعد الحرب اليابانية الصينية.. اعرف القصة

ما مخاطر الحمولة الزائدة بالسيارة على سلامتك أثناء القيادة

لطلبة الكليات.. أرخص سكوتر تروح بيه الجامعة

بسعر موبايل.. سيارة هاتشباك بـ20 ألف جنيه

أسعار ميتسوبيشي ميراج الجديدة.. اعرف بكام

بمتوسط 150 ألف جنيه .. 5 سيارات مستعملة بالسوق المصري

مزاد جديد لسيارات وجه بحرى.. تفاصيل

بـ 300 ألف جنيه .. 5 سيارات سيدان فى مصر

ترشيحاتنا

هل كل ما لم يفعله النبي بدعة وحرام؟.. اعتقاد يفهمه الكثير خطأ

على شريط القطر.. مقطع فيديو لصورة سيلفي ينتهي بمأساة ..أعرف التفاصيل

هتكسب بالآلاف .. شغل فلوسك فى سيارات الأجرة | اعرف الطريقة

إنشاء بورصة ووضع تشريعات.. إجراءات جديدة يشهدها القطاع العقاري بمصر| ماذا يحدث؟

نادي زد يتعاقد مع لاعبا جديدا من الأهلي

تندم دنيا وآخرة| الإفتاء: تجنبوا هذا الفعل.. من الكبائر وحسابه عسير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى

في واقعة غريبة.. القبض على مهرب وجدوا في ملابسه شيء صادم

كأنهما عروستان.. موقف أم مع ابنتها يوم زفافها يثير جدلا

أحترس هذه الأعراض تنذرك بالإصابة بمرض النقرس.. لن تتوقعها

فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

حقيقة تظاهر الرجال الصلع في الأردن للمطالبة بوقف عمليات زرع الشعر |فيديوجراف

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مندوب مبيعات".. فيديو

محمد صلاح يمنع طلاق زوجين في الإسماعيلية.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ