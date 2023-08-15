5 عربيات للبنات أقل من 200 ألف جنيه

يبحث العديد من الفتيات عن شراء سيارات جديدة او مستعملة، عن الشكل فى المقام الأول وبعد ذلك تاتى المواصفات ثم الاسعار ، لذلك تنحصر اختياراتهم على السيارات الهاتشباك .

وتعتبر السيارات الهاتشباك ، من افضل اختيارات الفتيات فى القيادة ، بسبب صغر ابعادها الخارجية وشكلها العصرى والملائهم للفتيات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 عربيات للبنات اقل من ٢٠٠ الف جنيه من فئة السيارات الهتشباك .

1- سيتروين C3

سيتروين C3

جاءت السيارة سيتروين C3 موديل 2003 بمحرك 1400 سي سي، يولد قوة تصل الى 75 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 116 نيوتن/متر، ومقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال " خماسي السرعات أو أوتوماتيك حسب الفئة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 14.2 ثانية.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى المصرى ، فتاتى بسعر 140 الف جنيه .

2- اوبل كورسا

اوبل كورسا

جاءت السيارة أوبل كورسا موديل 2005 بمحرك مكون من 3 أسطوانات تبلغ سعته 1000 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 65 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء "مانيوال" من 4 سرعات ، ويبلغ معدل استهلاك الوقود لهذه السيارة 5.1 لتر لكل 100 كيلو متر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى المصرى ، فتاتى بسعر 150 الف جنيه .

3- جاك J2

جاك J2

جاءت السيارة جاك J2 موديل 2013 بمحرك مكون من 4 أسطوانات "4 سلندر" تبلغ سعته 1300 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 59 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء "مانيوال" من 5 سرعات ، ويبلغ معدل استهلاك الوقود لهذه السيارة 8 لتر لكل 100 كيلو متر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى المصرى ، فتاتى بسعر 150 الف جنيه .

4- شيفروليه سبارك

شيفروليه سبارك

تعتمد السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 68 حصان، بينما يبلغ أقصى عزم دوران 91 نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى المصرى ، فتاتى بسعر 160 الف جنيه .

5- فيات جراند بونتو

فيات جراند بونتو

حصلت السيارة فيات جراند بونتو موديل 2011 على محرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 120 حصانا بمعدل 5000 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 206 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو يدوي يتألف من 5 سرعات، وبلغت قراءة العداد في السيارة فيات جراند بونتو موديل 2011 نحو 120 ألف كيلومتر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى المصرى ، فتاتى بسعر 180 الف جنيه .