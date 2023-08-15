تعرف على أسعار هيونداي توسان الجيل الجديد

تعتبر سيارة هيونداي توسان إحدى أشهر السيارات الكورية الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" داخل الأسواق المصرية .

هيونداي توسان موديل 2022

و خلال الفترة الماضية شهدت سيارة هيونداي توسان موديل 2022 عدة زيادات في أسعارها ، وخلال السطور التالية سنتعرف على مواصفات واسعار هيونداي توسان موديل 2022 .

تستمد السيارة هيونداي توسان موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات طراز DSGبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

هيونداي توسان موديل 2022

تصل السرعة القصوى لسيارة هيونداي توسان موديل 2022 إلى 200 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6 لترات عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمينة تقدر بـ 9 ثواني.

هيونداي توسان موديل 2022

تبلغ أبعاد سيارة هيونداي توسان موديل 2022 هيكلية بلغت 4500 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1865 مم، و 1651 مم للارتفاع، مع خلوص ارضي يقدر بـ 170 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2680 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 503 لتر، وخزان للوقود بسعة 54 لتر.

تأتي سيارة هيونداي توسان موديل 2022 من الخارج بعدة تجهيزات قوية مثل جنوط رياضية يصل قياسها إلى 18 بوصة، مع فتحة سقف للفئات عالية التجهيز، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2680 مم، وتقدر نسبة طول السيارة بـ 4500 مم، وبعرض يبلغ 1865 مم.

هيونداي توسان موديل 2022

تتوفر سيارة هيونداي توسان موديل 2022 مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 503 لتر، مع ارتفاع يبلغ 1650 مم، وتتميز السيارة بشبكات أمامية متعددة المقاطع بطريقة هندسية متداخلة مع منظومة المصابيح إلى جانب هيكل رياضي يحتوي على الكثير من اللمسات الانسيابية.

جاءت سيارة هونداي توسان موديل 2022 بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل، سائد هوائية للسائق والراكب مع وسائد وستائر جانبية، و فرامل مانعة للانغلاق، مع توزيع قوة الفرامل، ومساعد الفرامل، و نظام التحكم بالثبات، و نظام التحكم في الالتصاق الناشئ عن التسار، و نظام تفادي الاصطدام في النقاط العمياء مع شاشة مراقبة النقطة العمياء، و مساعد عدم الخروج عن المسار مع نظام المحافظة على المسار .

هيونداي توسان موديل 2022

اما عن اسعار هيونداي توسان الجيل الجديد :

- أوتوماتيك / SHADOW 2022 بسعر 1,040,000 جنيه.

- أوتوماتيك / BLAZE 2022 بسعر 1,075,000 جنيه.

- أوتوماتيك / REDINE 2022 بسعر 1,155,000 جنيه .

- أوتوماتيك / NIGHT 2022 بسعر 1,265,000 جنيه .

- أوتوماتيك / MID-NIGHT 2022 بسعر 1,275,000 جنيه.

- أوتوماتيك / BLACK DIAMOND 2022 بسعر 1,355,000 جنيه.

- أوتوماتيك / COLLECTOR 2022 بسعر 1,365,000 جنيه .