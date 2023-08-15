عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسعار هيونداي توسان الجيل الجديد

هيونداي توسان موديل
هيونداي توسان موديل 2022

تعتبر سيارة هيونداي توسان إحدى أشهر السيارات الكورية الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" داخل الأسواق المصرية .

هيونداي توسان موديل 2022

و خلال الفترة الماضية شهدت سيارة هيونداي توسان موديل 2022 عدة زيادات في أسعارها ، وخلال السطور التالية سنتعرف على مواصفات واسعار هيونداي توسان موديل 2022 .

txt

بـ 300 ألف جنيه .. 5 سيارات سيدان فى مصر

txt

لأهالي بحري.. مزاد سيارات جديد .. تفاصيل

txt

أوفر برايس على ام جى 6 فى مصر

تستمد السيارة هيونداي توسان موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات طراز DSGبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

هيونداي توسان موديل 2022

تصل السرعة القصوى لسيارة هيونداي توسان موديل 2022 إلى 200 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6 لترات عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمينة تقدر بـ 9 ثواني.

هيونداي توسان موديل 2022

تبلغ أبعاد سيارة هيونداي توسان موديل 2022 هيكلية بلغت 4500 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1865 مم، و 1651 مم للارتفاع، مع خلوص ارضي يقدر بـ 170 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2680 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 503 لتر، وخزان للوقود بسعة 54 لتر.

تأتي سيارة هيونداي توسان موديل 2022 من الخارج بعدة تجهيزات قوية مثل جنوط رياضية يصل قياسها إلى 18 بوصة، مع فتحة سقف للفئات عالية التجهيز، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2680 مم، وتقدر نسبة طول السيارة بـ 4500 مم، وبعرض يبلغ 1865 مم.

هيونداي توسان موديل 2022

تتوفر سيارة هيونداي توسان موديل 2022 مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 503 لتر، مع ارتفاع يبلغ 1650 مم، وتتميز السيارة بشبكات أمامية متعددة المقاطع بطريقة هندسية متداخلة مع منظومة المصابيح إلى جانب هيكل رياضي يحتوي على الكثير من اللمسات الانسيابية.

جاءت سيارة هونداي توسان موديل 2022 بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل، سائد هوائية للسائق والراكب مع وسائد وستائر جانبية، و فرامل مانعة للانغلاق، مع توزيع قوة الفرامل، ومساعد الفرامل، و نظام التحكم بالثبات، و نظام التحكم في الالتصاق الناشئ عن التسار، و نظام تفادي الاصطدام في النقاط العمياء مع شاشة مراقبة النقطة العمياء، و مساعد عدم الخروج عن المسار مع نظام المحافظة على المسار .

هيونداي توسان موديل 2022

اما عن اسعار هيونداي توسان الجيل الجديد :

- أوتوماتيك / SHADOW 2022 بسعر 1,040,000 جنيه.    

- أوتوماتيك / BLAZE 2022 بسعر 1,075,000 جنيه.         

- أوتوماتيك / REDINE 2022 بسعر 1,155,000 جنيه .      

- أوتوماتيك / NIGHT 2022 بسعر 1,265,000 جنيه .       

- أوتوماتيك / MID-NIGHT 2022 بسعر 1,275,000 جنيه. 

- أوتوماتيك / BLACK DIAMOND 2022 بسعر 1,355,000 جنيه.    

- أوتوماتيك / COLLECTOR 2022 بسعر 1,365,000 جنيه .

هيونداي توسان هيونداي توسان موديل 2022 هيونداي توسان اسعار هيونداى توسان اسعار هيونداي توسان موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

قضية سب جديدة.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

أساتذة جامعيون يسهلون الاستيلاء على 25 مليون من أموال وزارة التربية والتعليم

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

موضوعات متعلقة

بسبب شاحنة.. إنقاذ تويوتا من الانهيار بعد الحرب اليابانية الصينية.. اعرف القصة

ما مخاطر الحمولة الزائدة بالسيارة على سلامتك أثناء القيادة

لطلبة الكليات.. أرخص سكوتر تروح بيه الجامعة

بسعر موبايل.. سيارة هاتشباك بـ20 ألف جنيه

أسعار ميتسوبيشي ميراج الجديدة.. اعرف بكام

بمتوسط 150 ألف جنيه .. 5 سيارات مستعملة بالسوق المصري

مزاد جديد لسيارات وجه بحرى.. تفاصيل

بـ 300 ألف جنيه .. 5 سيارات سيدان فى مصر

ترشيحاتنا

هل كل ما لم يفعله النبي بدعة وحرام؟.. اعتقاد يفهمه الكثير خطأ

على شريط القطر.. مقطع فيديو لصورة سيلفي ينتهي بمأساة ..أعرف التفاصيل

هتكسب بالآلاف .. شغل فلوسك فى سيارات الأجرة | اعرف الطريقة

إنشاء بورصة ووضع تشريعات.. إجراءات جديدة يشهدها القطاع العقاري بمصر| ماذا يحدث؟

نادي زد يتعاقد مع لاعبا جديدا من الأهلي

تندم دنيا وآخرة| الإفتاء: تجنبوا هذا الفعل.. من الكبائر وحسابه عسير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى

في واقعة غريبة.. القبض على مهرب وجدوا في ملابسه شيء صادم

كأنهما عروستان.. موقف أم مع ابنتها يوم زفافها يثير جدلا

أحترس هذه الأعراض تنذرك بالإصابة بمرض النقرس.. لن تتوقعها

فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

حقيقة تظاهر الرجال الصلع في الأردن للمطالبة بوقف عمليات زرع الشعر |فيديوجراف

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مندوب مبيعات".. فيديو

محمد صلاح يمنع طلاق زوجين في الإسماعيلية.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ