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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 300 ألف جنيه .. 5 سيارات سيدان فى مصر

300 الف جنيه ..
300 الف جنيه .. 5 سيارات سيدان فى مصر

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

 

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

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وخلال السطور التالية سنتعرف على ٥ سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه داخل السوق المحلى .

 

1- ميتسوبيشي لانسر بومة 

ميتسوبيشي لانسر بومة 

تعتمد السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 على محرك سعة 1300 سي سي، يضخ قوه تصل الى 81 حصان ، وعزم أقصي للدوران 120 نيوتن/ متر متصل بناقل حركة أوتوماتيك ، وتتسارع السيارة من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 14.5 ثانية.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل ، فتتراوح فى سعر الـ 300 الف جنيه على حسب الحالة الفنية .

 

2- شيفروليه أوبترا 

شيفروليه أوبترا 

تضم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2012 ، محرك سعة 1600 سي سي ويولد قوة قدرها 107 حصان عند 5800 دورة فى الدقيقة , وعزم 150 نيوتن عند 3600 دورة فى الدقيقة ، وتتوفر السيارة بناقلى حركة الأول مانيوال من 5 سرعات والثانى أوتوماتيك من 4 سرعات من شركة Aisinاليابانية.

وتتسارع السيارة من الثبات الي 100 كم فى النسخة المانيول في 10.7 ثانية والاتوماتيك 11.5 ثانية، كما أن السرعة القصوى 180 كم / ساعة للمانيوال وتقل للاوتوماتيك الي 175 كم. 

 اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل ، فتتراوح فى سعر الـ 300 الف جنيه على حسب الحالة الفنية .

 

3- هيونداي فيرنا 

هيونداي فيرنا 

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 105 حصانا، مع سرعة لفة في الدقيقة الواحدة حتى 5800 مع ناقل حركة يدوي "مانيوال"، وعزم أقصى للدوران يصل الى 270 نيوتن/متر، ونظام جر أمامي .

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل ، فتتراوح فى سعر الـ 300 الف جنيه على حسب الحالة الفنية .

 

4- رينو لوجان 

رينو لوجان 

تتوفر سيارة رينو لوجان موديل 2016 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 90 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 148 نيوتن.متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 5 سرعات.

وتتوفر بخيار ثاني من المحرك قوة 90 حصاناً تتحقق عند 5500 لفة في الدقيقة، ويوجد بها 4 سلندرات، و8 صبابات، ويصل العزم الأقصى للسيارة حوالي 128نيوتن.

تستهلك سيارة رينو لوجان موديل 2016 حوالي 6.2 لتر من الوقود لكل 100كم، وتصل سرعتها القصوى إلى  175كم/ الساعة .

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل ، فتتراوح فى سعر الـ 300 الف جنيه على حسب الحالة الفنية .

 

5- بى واى دى F3 

بى واى دى F3 

وتاتى السيارة بى واى دى F3موديل 2018، بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان عند 5800 لفة فى الدقيقة وعزم 145 نيوتن.متر عند 4800 لفة فى الدققيقة ومتصل بناقل حركة يدوى من 5 سرعات أو مزدوج القابض من 6 سرعات .

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل ، فتتراوح فى سعر الـ 300 الف جنيه على حسب الحالة الفنية .

السوق المصري للسيارات سيارات مستعملة السيارات

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