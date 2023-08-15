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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمتوسط 150 ألف جنيه .. 5 سيارات مستعملة بالسوق المصري

5 سيارات مستعملة
5 سيارات مستعملة بالسوق المصرى

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

 

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين في السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

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وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات مستعملة بمتوسط 150 ألف جنيه داخل السوق المحلى .

 

1- هيونداي أكسنت           

    

هيونداي اكسنت     

تتميز السيارة هيونداي أكسنت موديل 2001، بمحرك سعة 1300 سي سي بقوة 72 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 10.9 كجم عند 3600 لفة في الدقيقة.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى المصري ، فتأتى بسعر 125 ألف جنيه .

 

2- فيات باليو 

فيات باليو 

تأتي سيارة فيات باليو موديل 2006 كواحدة من أشهر سيارات الشركة الإيطالية في مصر، وتعتمد السيارة على محرك 1300 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى المصري ، فتأتى بسعر 140 الف جنيه .

 

3- سايبا تيبا 

سايبا تيبا 

تأتى السيارة سايبا تيبا موديل 2014 ، بمحرك 1500 سي سي ، و بناقل سرعة يحتوي على 5 سرعات ، وبمعدل استهلاك الوقد 6.95 لتر /كم ، و خزان تصل سعته الى 41 لتر ، اما عن الطول فتأتى ب 4105 مم و عرض 1641 مم و الارتفاع 1484 .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى المصري ، فتأتى بسعر 145 الف جنيه .

 

4- شيفروليه لانوس 

شيفروليه لانوس 

تستمد السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 قوتها بمحرك رباعي الأسطوانات أحادي الكامة ذو 8 صبابات بسعة من 1300 إلى 1500 سي سي يعطى قدرة من 75 إلى 86 حصان، يوجد أيضًا محرك ثنائي الكامة ب16 صباب وبسعة من 1500 إلى 1600 سي سي وبقدرة 106 حصان، نظام تغذية الوقود عن طريق الحقن الإلكتروني.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى المصري ، فتأتى بسعر 145 ألف جنيه .

 

5- فولكس فاجن بولو 

فولكس فاجن بولو 

حصلت السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 على محرك بقوة قدرها 75 حصانا، سعة 1400 سي سي، رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج مقترن بناقل حركة اوتوماتيك من 4 سرعات أو ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.

تتسارع السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 15.2 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 171 كيلومتر/ساعة.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى المصري ، فتأتى بسعر 150 ألف جنيه .

السوق المصري للسيارات سيارات مستعملة السيارات هيونداى اكسنت فيات باليو سايبا تيبا شيفروليه لانوس فولكس فاجن بولو

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