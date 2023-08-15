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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مهاجم الأهلى السابق محمد شريف بسيارة SUV جديدة.. أعرف سعرها

اللاعب محمد شريف
اللاعب محمد شريف

نجح نادي الخليج السعودي في التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد شريف لمدة موسمين وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اللاعب محمد شريف 

وأعلن نادي الخليج السعودي رسمياً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نجاحه في التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي محمد شريف لمدة موسمين.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الخليج السعودي على “تويتر” فيديو ترحيبي بمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد شريف وكتب عليه “يا رامـيني بسـحر عنـيك الاتنـين ما تقـولي واخـدني ورايـح فيـن .. محمد شريف خلجـاوياً لمدة مـوسمين”.

اللاعب محمد شريف 

ومثله مثل باقى نجوم العالم المنتقلين حديثا للدورى السعودى ، يتساءل محبيهم عن أنواع سياراتهم الجديدة والتى من الممكن ان تنضم الى اسطول سياراتهم .

ومن الطريف ان مهاجم الأهلى السابق محمد شريف ونجم نادي الخليج السعودي الحالى ، كان قد استعد بالفعل وقام بشراء سيارة جديدة من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ، وهى لاند روفر رنج روفر سبورت.

اللاعب محمد شريف 

ومن المعروف ان السيارة رنج روفر سبورت موديل 2023 ، تأتى بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، بقوة 400 حصان و 550 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي، وبهذه القدرات تنطلق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.9 ثانية، كما تأتي السيارة سبورت بقدرات اعلى تجهيزًا بمحرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي، وقوة اجمالية قدرها 523 حصان، و750 نيوتن/متر.

اللاعب محمد شريف 

وتضم السيارة رنج روفر سبورت موديل 2023 ، باقة من التجهيزات مثل، شاشة عرض الوسائط المتعددة والخرائط، التي تتوسط قمرة القيادة، مع نظام صوتي ترفيهي مميز، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وحزمة من مستشعرات الحركة، وكاميرا محيطة، ومثبت سرعة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية، ومكابح عالية الاداء، اضافة إلى العديد من تقنيات دعم قائد المركبة.

اما عن سعر السيارة رنج روفر سبورت موديل 2023 ، فتأتى بقيمة سعرية تبدأ من 5 ملايين و300 الف جنيه.

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