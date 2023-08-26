تبدأ من 180 ألف جنيه.. أخر أسعار سوزوكي 2024 في مصر

أعلن وكيل سيارات سوزوكي فى مصر، عن زيادة سعرية خلال الاسابيع الماضية لقائمة طرازاته كاملة، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال هذه الفترة .

وأوضح وكيل سوزوكي فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على جميع الطرازات التى تشمل فئات الهتشباك والسيدان والـSUV، والتى وصلت الى 10 طرازات داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات سوزوكي في مصر

1- سوزوكى التو

سوزوكى التو

تاتى السيارة سوزوكى التو موديل 2022 ، بمحرك 4 سلندر سعه 800 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتصل سرعة سيارة ألتو القصوى الي 130 كم/ساعة، وتنتج 47 حصان، و عزم أقصي للدوران 69 نيوتن/متر.

تصل سعة خزان وقود سيارة سوزوكي ألتو الي 35 لتر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 20 ثانية، وتستهلك من الوقود 3.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- مانيوال 2022 بسعر 179,900 جنيه

2- سوزوكى بالينو

سوزوكى بالينو

تستخدم السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 محرك سعة 1400 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، حيث يتمكن من إنتاج 95 حصانا، و 130 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مما يمنحها القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.6 ثانية.

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك 2022 بسعر 319,900 جنيه

- أوتوماتيك 2023 بسعر 799,900 جنيه

3- سوزوكى اسبريسو

سوزوكى اسبريسو

تستمد السيارة سوزوكى اسبريسو قوتها من محرك سعة 1000 CC، مقترن بناقل سرعات مانيوال فقط مكون من 5 نقلات، بينما يتمكن محركها من ضخ قوة اجمالية 67 حصانا، و 90 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى معدل تسارع يبلغ 14.3 ثانية وصولاً من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- مانيوال / فول اوبشن 2022 بسعر 364,900 جنيه

4- سوزوكى سيلاريو

سوزوكى سيلاريو

ومن المعروف ان السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022، تستمد قوتها من محرك بسعة 1000 سي سي، ينتج 65 حصانا، و 89 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران ، و دعمت بنوعين من نواقل الحركة الاول خماسي السرعات مانيوال، والاخر بقدرات أوتوماتيكية الاداء مع تقنية الدفع الامامي للعجلات .

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 من الوقود بنسبة 3.7 لتر لكل 100 كم ، وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سيلاريو 2022 إلى 140 كم/ساعة .

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- مانيوال / GA 2022 بسعر 399,900 جنيه

- مانيوال / GL 2022 بسعر 409,900 جنيه

- مانيوال / GL ALLOY 2022 بسعر 419,900 جنيه

- أوتوماتيك / GL 2022 بسعر 489,900 جنيه

5- سوزوكى سويفت ديزاير

سوزوكى سويفت ديزاير

وتاتى السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 85 حصانا، ويعمل ناقلى الحركة المانويل والاتوماتيك المتوفرين فى السيارة بالجر الامامي للعجلات .

ويصل اقصى عزم للدوران للسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 إلى 113 نيوتن/متر، ويمكن الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 في مدة زمنية قدرها 13.2 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة.

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- مانيوال 2022 بسعر 429,900 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعر 529,900 جنيه

- أوتوماتيك / توب لاين 2022 بسعر 544,900 جنيه

6- سوزوكى جيمنى

سوزوكى جيمنى

تمتلك السيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 محرك سعه 1500 سي سي ، وتعمل بقوة الدفع الرباعي، وتنتج قوة 102 حصان، وعزم دوران 130 نيوتن/متر ، وتصل سرعة جيمني الجيب القصوى الي 180 كم/ساعة .

تتسارع سيارة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.6 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتحتاج جيمني الي 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك 2022 بسعر 475,000 جنيه

- أوتوماتيك / ONE TONE 2023 بسعر 984,900 جنيه

- أوتوماتيك / TWO TONE 2023 بسعر 994,900 جنيه

7- سوزوكى سويفت

سوزوكى سويفت

تعمل سوزوكي سويفت موديل 2022 بمحرك 1200 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، ويستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 84 حصانا، مع 113 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 5 نقلات "جر امامي".

وتقدر السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 نحو 180 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الوصول لسرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0 في مدة زمنية تستغرق 12.9 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / WITHOUT SCREEN 2022 بسعر 569,900 جنيه

- أوتوماتيك / SCREEN 2022 بسعر 589,900 جنيه

8- سوزوكى فيتارا

سوزوكى فيتارا

تنتج سيارة سوزوكي فيتارا الـ SUV موديل 2023 عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي .

تستهلك سوزوكي فيتارا من الوقود 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج قوة تصل إلي 120 حصان، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 13 ثانية.

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / ONE TONE 2022 بسعر 589,900 جنيه

- أوتوماتيك / TWO TONE 2022 بسعر 599,900 جنيه

- أوتوماتيك / ONE TONE 2023 بسعر 899,900 جنيه

- أوتوماتيك / TWO TONE 2023 بسعر 909,900 جنيه

9- سوزوكى سويفت الشكل الجديد

سوزوكى سويفت الشكل الجديد

وتعتمد السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 84 حصانا، وعزم اقصى للدوران 113 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الامامية بواسطة علبة تروس اوتوماتيكي الأداء من 5 سرعات.

تنطلق السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 12.9 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة بلغت 6.2 لتر عندما تخوض مسافة 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / WITHOUT SCREEN (2TON) 2022 بسعر 604,900 جنيه

- أوتوماتيك / SCREEN (2TON) 2022 بسعر 624,900 جنيه

10- سوزوكى سياز

سوزوكى سياز

تستمد السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 104 حصانا، وعزم اقصى للدوران يصل الى 138 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

ومن خلال القدرات الفنية للسيارة سوزوكي سياز موديل 2022 فيمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تصل الى 12 ثانية، وتصل نسبة استهلاك السيارة للوقود الى 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / GL 2022 بسعر 634,900 جنيه

- أوتوماتيك / GLX 2022 بسعر 684,900 جنيه

11- سوزوكى ارتيجا

سوزوكى ارتيجا

تتمتع السيارة سوزوكي ارتيجا بمساحة داخلية تتسع لـ 7 مقاعد مما يجعلها اختيار مناسب لمحبي السيارات العائلية، بينما تستمد اوامر القوة من محرك 4 سلندر، يولد 104 حصانا، سعة 1500 سي سي، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات، إلى جانب معدل استهلاك للبنزين يقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / GLX 2022 بسعر 829,900 جنيه