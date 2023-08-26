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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لليد الشقيانة.. سعر ميكروباص كينج لونج الأكثر تخصيصاً في الاحلال

ميكروباص كينج لونج
ميكروباص كينج لونج

أعلنت مبادرة احلال السيارات وتخريدها في مصر جو جرين موقف الطلبات في شركات الميكروباصات في مصر التي تتضمن الموافقة المبدئية من الشركات بالاضافة الي الأعداد التي تم تخصيصها منذ بدء المبادرة.

ميكروباص كينج لونج

واوضحت مبادرة احلال السيارات وتخريدها في مصر جو جرين ، ان أكثر الميكروباصات التي تم تخصيصها في الاحلال منذ بدء المبادرة حتى 23 أغسطس الجاري, كان ميكروباص كينج لونج بعدد 1358 ميكروباص.

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ومن المعروف ان ميكروباص كينج لونج  موديل 2023 يستمد قوته من محرك سعة 2700 سي سي، وينتج قوة 76 حصان، ويستخدم ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، ويخرج عزم دوران يصل الي 180 كم/ساعة، وتصل سرعة ميكروباص كينج لونج كينج القصوى الي 120 كم/ساعة .

ميكروباص كينج لونج

وتاتى أسعار ميكروباص كينج لونج موديل 2023 داخل مبادرة الإحلال والتجديد : 

 

- الفئة الأولي كان سعرها  480 ألف جنيه، وبعد الحافز الأخضر وصل الي  415 ألف جنيه .

- الفئة الثانية كان سعرها 505 ألف جنيه، وبعد الحافز الأخضر وصل الي  440 ألف جنيه .

ميكروباص كينج لونج

وتصل قيمة الحافز الاخضر على الفئتين من ميكروباص كينج لونج موديل 2023 الي 65 ألف جنيه.                                      

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