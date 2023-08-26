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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بشاير الخير.. هل يؤثر الانضمام لمجموعة البريكس على سوق السيارات المصري

قطاع السيارات
قطاع السيارات

منذ ان أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، انضمام مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كأعضاء كاملي العضوية في مجموعة "البريكس"، وأنهم سيصبحون جزءا من المجموعة، اعتبارًا من 1 يناير 2024.

 

يتساءل الجميع عن الفوائد التى ستعود على مصر والدول الجدد المنضمة الى مجموعة البريكس فى جميع المجالات ، فهناك العديد من المحللين الاقتصادين أكدوا على انفراج أزمة سوق السيارات المحلى المصرى والذى تواجد منذ بداية ازمة كورونا .

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وخلال ذلك علق اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات ، عن الفوائد التى ستعود على قطاع السيارات المصرى بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس .

 

فوائد قطاع السيارات المصرى بعد الانضمام لمجموعة البريكس 

 

واوضح المدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ، ان اول فائدة ستعود على مصر هى تنويع سلة العملات؛ لتقليل الضغط على الدولار والتعامل بالعملات المحلية فى التبادل الاقتصادى والتجارى  بين الدول اعضاء المجموعة ، وهذا يفيد قطاع السيارات فى استيراد السيارات ومكوناتها من تلك الدول دون الحاجه الى الدولار ومشاكل توفيره .

 

واضاف مصطفى ، ان الميزة الثانية فى الانضمام لمجموعة البريكس، هى اشتراك مصر فى بنك التنمية وصندوق الاحتياطى النقدي التابع للمجموعة وهو المخصص لتمويل مشروعات التنمية فى الدول الاعضاء ، ومن الممكن الاستفادة منه فى المشروعات المشاركة فى تنمية قطاع السيارات ومكوناتها فى مناطق مختلفة بمصر مثل منطقة قناة السويس .

اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات

ما هى امكانيات دول مجموعة البريكس بقطاع السيارات 

وتابع خبير صناعة السيارات، اذا نظرنا الى إمكانيات دول مجموعة البريكس فيما يخص قطاع السيارات نجد ان الصين هى دولة تصنع ثلث سيارات العالم ، والدولة الاولى فى صناعة البطاريات الكهربائية وتوريد البطاريات الى كل شركات العالم ، بالإضافة الى انتشار السيارات الصينية فى مصر ، والاستيراد بالعملات الموازية بين البلدين من المؤكد انه سيفيد الاقتصاد المصرى ويزيد من كمية السيارات داخل مصر مما يزيد المعروض ويقلل أسعار السيارات داخل السوق المحلى .

 

وواصل حديثه: أما روسيا ، فهى دولة صناعية كبرى ، والسيارات الروسية موجودة منذ زمن بعيد وتصنع حاليا فى مصر، وهناك مشروع إعادة انتاج اللادا من جديد وانضمام مصر للمجموعة سيفيده، حيث ان سيارات لادا تعتبر اقتصادية ، وهى تناسب الوضع الحالى مع ارتفاع الأسعار والشريحة الشرائية المتوسطة ، بالإضافة الى كونها هى الدولة الأولى فى العالم لتصدير المعادن والخامات لتصنيع السيارات .

 

كما تاتى دولة جنوب افريقيا كأول دول العالم فى صناعة وتصدير الأجزاء الالكترونية لمكونات السيارات الى جميع الشركات العالمية، بالإضافة الى البرازيل وتجربتها فى صناعة السيارات، ودولة الهند المتخصصة فى الصناعات المغذية للسيارات بشكل كبير .

 

متى نشعر بمميزات الانضمام للبريكس بقطاع السيارات 

وعند سؤال المدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات ، عن شعور المواطن داخل السوق المحلى المصرى بتأثير انضمام مصر لمجموعة البريكس ، فاكد ان التاثير لن يكون سريعا كما يتوقع البعض ، وانما سيبدأ فى النصف الثانى من عام 2024 القادم ، بعد توقيع الاتفاقيات التى تؤدى الى التعامل والتبادل التجارى بالعملات المحلية بديلا عن العملات الغربية .

 

وانهى اللواء حسين مصطفى: من الطبيعى أن ظهور نتائج الانضمام لمجموعة البريكس سيأخذ بعض الوقت للاتفاق والتنفيذ، وخاصة ان مصر بدأت بالفعل فى التعاون مع مجموعة البريكس، حيث انها عضو فى بنك التنمية للمجموعة منذ شهر فبراير هذا العام.

 

والجدير بالذكر ان رئيس جنوب إفريقيا سيرايل رامافوزا، قال: إن قادة دول مجموعة بريكس قرروا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، لتصبح أعضاء في المجموعة.

 

وأضاف في كلمة له خلال اليوم الختامي لاجتماع القمة الـ 15 في جوهانسبرج: عضوية بريكس للأعضاء الجدد ستبدأ في 1 يناير 2024، أعضاء مجموعة بريكس مستعدون للبحث عن حلول اقتصادية عادلة.

 

ومن جانبه رحب رئيس البرازيل بانضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لـ بريكس، مؤكدًا أن أبواب بريكس ستظل مفتوحة أمام ضم أعضاء جدد.

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