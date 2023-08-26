علامة الجودة الفرنسية.. أسعار سيارات DS4 موديل 2023

أعلن الشهر الماضى الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية DS داخل السوق المصرى ، عن طرح سياراته الجديدة الـ SUV الرياضية DS4 محليا .

السيارة DS4 موديل 2023

وأوضح الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية DS ، ان السيارة DS4 موديل 2023 ، تاتى بفئتين من التجهيزات المختلفة ، وتستمد السيارة DS4 موديل 2023 ، قوتها من خلال محرك "تيربو"، سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج 300 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، عند 1900 دورة في الدقيقة، وقوة إجمالية قدرها 215 حصانا، و ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 سرعات .

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة DS4 موديل 2023 ، فتاتى بطول 4.40 متراً، عرضها 1.83 متر، وارتفاع 1.47 متر.

السيارة DS4 موديل 2023

وكشف الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية DS ، ان السيارة DS4 موديل 2023 ، انه ولأول مرة تم ابتكار نظام المعلومات الترفيهي DS IRIS SYSTEM بالاعتماد على التكنولوجيا الحسية والتجريبية، حيث يمكن استخدام الهاتف الذكي، عن طريق اللمس بشكل سلس استنادًا إلى فكرة الملفات الشخصية التي يمكن تخصيصها بالكامل باستخدام الرموز، كما يتم تحميل الإعدادات والعرض تلقائيًا عند بدء التشغيل، جاءت فكرة التخصيص ليتمكن الجميع من تعديل الخصائص بما يتماشي مع متطلبات كل فرد.

السيارة DS4 موديل 2023

وتحتوى السيارة DS4 موديل 2023 ، على شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة يبلغ قياسها 10 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وزر تشغيل وايقاف المحرك، و عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي التحكم، ومقاعد من الجلد، زودت بسخانات مع تحكم كهربائي .

وتضم السيارة DS4 موديل 2023 ، فتحة سقف كهربائية، مع شبكة أمامية متعددة المقاطع الهوائية ذات مظهر عصري، ولمسات من الكروم، و كاميرا 360 درجة، وحساسات حركة للمساعدة على الاصطفاف، ومرايات جانبية كهربائي "طي"، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة الشكل بتقنية LED MATRIX .

السيارة DS4 موديل 2023

اما عن الاسعار للسيارة DS4 الجديدة في مصر

- الفئة الاولى بسعر مليون و550 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر مليون و680 ألف جنيه.