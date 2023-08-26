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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغلى 5 سيارات جديدة في السوق المصري

اغلي ٥ سيارات جديدة
اغلي ٥ سيارات جديدة في السوق المصري

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

 

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" او مستعملة.

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وخلال السطور التالية سنتعرف على اغلي ٥ سيارات جديدة في السوق المصري  .

 

1- مرسيدس GLE

مرسيدس GLE

تستخدم السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 محرك سداسي الاسطوانات "6 سلندر"، يتمكن من انتاج 500 نيوتن/متر لعزم الدوران، وقوة إجمالية قدرها 367 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

حيث يتكون ناقل الحركة من 9 سرعات مع تقنية العمل بالجر الرباعي، بينما تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 250 كيلومتر في الساعة، وبهذه الامكانيات الفنية تستغرق السيارة مدة قدرها 5.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الاستعداد 0.

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / 450 4MATIC 2022 بسعر 3,900,000 جنيه            

- أوتوماتيك / 450 4MATIC 2023 بسعر 4,680,000 جنيه            

 

2- مرسيدس GLS

مرسيدس GLS

تاتى السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 ، بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، و قوة اجمالية قدرها 489 حصانا، و عزم اقصى للدوران 700 نيوتن/متر، و سعة 4000 سي سي "تيربو"، و ناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات بتقنية الدفع الرباعي .

تستغرق السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 مدة زمنية قدرها 5.3 ثانية للانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 11.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / 580 CLASS 2022 بسعر 4,460,000 جنيه   

- أوتوماتيك / 580 CLASS 2023 بسعر 5,980,000 جنيه   

 

3- بي ام دبليو X7         

بي ام دبليو X7       

تستمد سيارة بي إم دبليو X7 قوتها من محرك سعة 4400 سي سي ، ينتج قوة حصانيه تصل الي 530 حصان، وتخرج عزم أقصي للدوران 750 نيوتن/متر .

وتتسارع بي إم دبليو X7 الفاخرة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني ، وتستهلك 9.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / M50I 2023 بسعر 7,500,000 جنيه           

- أوتوماتيك / M60I 2024 بسعر 7,950,000 جنيه           

 

4- بي ام دبليو 7 Series

بي ام دبليو 7 Series

تحتوي السيارة على محرك 3000 سي سي تيربو، واخر 4400 سي سي تيربو، يتمكن الاول من ضخ 380 حصانا، و 520 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل حركة من 8 سرعات، بينما تصل السرعة القصوى إلى 250 كم/ساعة .

بينما يضخ المحرك الثاني قوة إجمالية بلغت 544 حصانا، و 750 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 4.2 ثانية. 

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / 740I 2023 بسعر 7,700,000 جنيه            

- أوتوماتيك / I7 XDRIVE60 2023 بسعر 8,000,000 جنيه            

- أوتوماتيك / 760I XDRIVE 2023 بسعر 9,600,000 جنيه            

 

5- بي ام دبليو 8 Series

بي ام دبليو 8 Series

تتمتع السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023 بمنظومة دفع رباعي، وعلبة تروس أوتوماتيك تتألف من 8 سرعات، وتستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 4400 سي سي تيربو ينتج طاقة اجمالية تصل الى 530 حصانا، وعزم اقصى للدوران 750 نيوتن/متر.

ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023 فيمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 3.7 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 280 كيلومتر في الساعة.

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / GC LCI 2023 بسعر 8,400,000 جنيه         

- أوتوماتيك / CONVERTIBLE LCI 2023 بسعر 8,650,000 جنيه    

- أوتوماتيك / M8 2023 بسعر 11,520,000 جنيه            

السوق المصري للسيارات اغلي ٥ سيارات السيارات مرسيدس GLE مرسيدس GLS بي إم دبليو X7 بي إم دبليو 7 SERIES بي ام دبليو 8 series

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