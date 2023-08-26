مزاد جديد لسيارات جمارك سفاجا والسويس والأقصر.. تفاصيل

تستمر الجهات الحكومية فى تقديم مزاد جديدة للسيارات من خلال هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، حيث أعلنت الأخيرة عن تقديم مزاد جديد يوم الثلاثاء 5 سبتمبر القادم .

وياتى مزاد يوم الثلاثاء 5 سبتمبر القادم ، لعدد من سيارات جمارك سفاجا والسويس والأقصر وبضائع جمارك سفاجا وأسوان والسويس والسخنة والأدبية .

ويضم مزاد سيارات جمارك سفاجا كلا من BMW كابروليه موديل 2003 – BMW 252i موديل 2005 – شيفروليه ترافيرس LS موديل 2013 – كرايسلر جراند فوياجر موديل 2012 – جي ام سي يوكون XL موديل 2008 – كرايسلر فوياجر موديل 2003 – سيارة فورد ملاكي 6 سلندر أوتوماتيك – 2 سيارة لينكولن ملاكي 8 سلندر – هامر H3 موديل 2006 – سيارة لنكولن 6 سلندر موديل 2008 – كرايسلر 300C موديل 2005 – جي إم سي انفوي موديل 2005 – دودج تشارجر 2012 و2006 .

بالاضافتة الى 2 سيارة BMW 730LI موديل 2008 – تويوتا كريسيدا موديل 1996 – كاديلاك KDSg موديل 2004 – رأس جرار مرسيدس أكتروس موديل 2001 – فورد موستانج 2005 – تويوتا برادو لاندكروزر 2005 – تويوتا كورولا 2011 – ميتسوبيشي جراندي اس - موتوسيكل هوجان – 8 تكاتك – 2 أتوبيس مرسيدس MCV 400 موديل 2015 – تويوتا كورولا Xli موديل 2013 .

اما عن مزاد سيارات جمرك السويس، فيضم هيونداي النترا – مرسيدس E200 – سكودا أوكتافيا – دايو ملاكي ، بينما مزاد سيارات مطار الأقصر الدولى فيضم فولكس فاجن بيك أب كابينة مفردة موديل 1974 .

ويعقد مزاد السيارات فى الثانية عشرة ظهرا ، وسيقام المزاد في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة .

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي .

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين ، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة .

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجهة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .