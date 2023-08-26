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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بكام مليون .. اعرف سعر سيارة عمر كمال الجديدة

مغنى المهرجانات الشهير
مغنى المهرجانات الشهير عمر كمال

نشر مغنى المهرجانات الشهير عمر كمال ، مقطع فيديو جديد على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، لجزء من أغنيته الجديدة انتى غلطه .

مغنى المهرجانات الشهير عمر كمال

وظهر عمر كمال بمقطع الفيديو الجديد وهو جالس على مقدمة سيارة رياضية فارهة ، يقول البعض فى التعليقات إنها سياراته الجديدة ، وتأتى من نوع بورش 718 بوكستر سبايدر 2020 .

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وعلى الفور كعادة نجوم المهرجانات ، اثير حول سيارة عمر كمال الجديدة الجدل الكبير حول سعرها ومواصفاتها ، لذلك خلال السطور التالية سنتعرف على تفاصيل بورش 718 بوكستر سبايدر 2020 سيارة عمر كمال الجديدة .

مغنى المهرجانات الشهير عمر كمال

وتاتى السيارة بورش 718 بوكستر سبايدر 2020 بمحرك بوكسر 6 سلندر خطي تنفس طبيعي سعة 4 لترات يولد قوة 414 حصان (420 حصان أوروبي PS) و 420 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل هذا القلب النابض مع قير عادي من 6 سرعات ، مما يمكن بورش 718 بوكستر سبايدر 2020 من الوصول إلى سرعة 100 كم/س (62 ميل/س) بعد انطلاقهما من السكون في 4.4 ثانية .

مغنى المهرجانات الشهير عمر كمال

اما السرعة القصوى للسيارة بورش 718 بوكستر سبايدر 2020، فهي تبلغ 301 كم/س (187 ميل/س) في سيارة 718 بوكستر سبايدر .

بورش 718 بوكستر سبايدر 2020

حصلت بورش 718 بوكستر سبايدر 2020 على فلاتر للعادم ، ونظام stop/start تلقائي ، وكان أهم تجديد هو تخفيض وزنهما بمقدار بلغ 30 كيلوغرام (66 باوند) ، وبدون شك وفرت بورش كمية إضافية من الديناميكية الهوائية ، وأضافت لهما قوة سفلية أفضل بمقدار 50% مقارنة مع الموديل السابق من GT4 .

بورش 718 بوكستر سبايدر 2020

تسير السيارة 718 بوكستر سبايدر على اطارات قياس 20 إنش خفيفة في الوزن محاطة بـ عجلات ميشلان بايلوت سبورت كب 2 – Michelin Pilot Sport Cup 2 قياس 245/35 في الأمام و 295/30 في الخلف .

بورش 718 بوكستر سبايدر 2020

اما عن سعر السيارة بورش 718 بوكستر سبايدر 2020 الجديدة لنجم المهرجانات الشهير عمر كمال ، فهى تصل الى 2 مليون و 135 ألف جنيه مصرى حسب السعر الرسمى للسيارة .

بورش 718 بوكستر سبايدر 2020
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