بكام مليون .. اعرف سعر سيارة عمر كمال الجديدة

نشر مغنى المهرجانات الشهير عمر كمال ، مقطع فيديو جديد على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، لجزء من أغنيته الجديدة انتى غلطه .

مغنى المهرجانات الشهير عمر كمال

وظهر عمر كمال بمقطع الفيديو الجديد وهو جالس على مقدمة سيارة رياضية فارهة ، يقول البعض فى التعليقات إنها سياراته الجديدة ، وتأتى من نوع بورش 718 بوكستر سبايدر 2020 .

وعلى الفور كعادة نجوم المهرجانات ، اثير حول سيارة عمر كمال الجديدة الجدل الكبير حول سعرها ومواصفاتها ، لذلك خلال السطور التالية سنتعرف على تفاصيل بورش 718 بوكستر سبايدر 2020 سيارة عمر كمال الجديدة .

مغنى المهرجانات الشهير عمر كمال

وتاتى السيارة بورش 718 بوكستر سبايدر 2020 بمحرك بوكسر 6 سلندر خطي تنفس طبيعي سعة 4 لترات يولد قوة 414 حصان (420 حصان أوروبي PS) و 420 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل هذا القلب النابض مع قير عادي من 6 سرعات ، مما يمكن بورش 718 بوكستر سبايدر 2020 من الوصول إلى سرعة 100 كم/س (62 ميل/س) بعد انطلاقهما من السكون في 4.4 ثانية .

مغنى المهرجانات الشهير عمر كمال

اما السرعة القصوى للسيارة بورش 718 بوكستر سبايدر 2020، فهي تبلغ 301 كم/س (187 ميل/س) في سيارة 718 بوكستر سبايدر .

بورش 718 بوكستر سبايدر 2020

حصلت بورش 718 بوكستر سبايدر 2020 على فلاتر للعادم ، ونظام stop/start تلقائي ، وكان أهم تجديد هو تخفيض وزنهما بمقدار بلغ 30 كيلوغرام (66 باوند) ، وبدون شك وفرت بورش كمية إضافية من الديناميكية الهوائية ، وأضافت لهما قوة سفلية أفضل بمقدار 50% مقارنة مع الموديل السابق من GT4 .

بورش 718 بوكستر سبايدر 2020

تسير السيارة 718 بوكستر سبايدر على اطارات قياس 20 إنش خفيفة في الوزن محاطة بـ عجلات ميشلان بايلوت سبورت كب 2 – Michelin Pilot Sport Cup 2 قياس 245/35 في الأمام و 295/30 في الخلف .

بورش 718 بوكستر سبايدر 2020

اما عن سعر السيارة بورش 718 بوكستر سبايدر 2020 الجديدة لنجم المهرجانات الشهير عمر كمال ، فهى تصل الى 2 مليون و 135 ألف جنيه مصرى حسب السعر الرسمى للسيارة .