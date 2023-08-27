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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 20 ألف جنيه هتركب ميتسوبيشي لانسر .. اعرف قصتها

ميتسوبيشي
ميتسوبيشي

من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا هى السيارات المستعملة ، وضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة لها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

ميتسوبيشي لانسر انها موديل 1979

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء ، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض ، بعد أن أصبح شراء سيارة جديدة " زيرو " حلم نظرا لارتفاع أسعارها .

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و انتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت سيارة لفتت انظار الجميع بسبب سعرها المنخفض للغاية وكونها سيارة ميتسوبيشي لانسر التى يعبها معظم أبناء الشعب المصرى .

ميتسوبيشي لانسر انها موديل 1979

ويقول صاحب السيارة ميتسوبيشي لانسر انها موديل 1979 وذات ناقل حركة مانيوال ، بالاضافة الى احتياجها لعدد من الاصلاحات لذلك خفض من سعرها بجانب سنة الصنع القديمة ، قائلا " الماتور خفيف و محتاجة فرش في كرسي السواق و اكره باب " .

 

وتستمد السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1979 ، قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 40 نيوتن/متر، وقوة 54 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات .

ميتسوبيشي لانسر انها موديل 1979

وتاتى البعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1979 ، بطول 4230 مم، وعرض 1620 مم، وارتفاع 1390  مم، وقاعدة عجلات بطول 2440  مم .

ميتسوبيشي لانسر انها موديل 1979

اما عن سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1979 ، بحسب صاحب الاعلان ، فجاء بسعر 20 الف جنيه .

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