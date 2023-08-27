بـ 20 ألف جنيه هتركب ميتسوبيشي لانسر .. اعرف قصتها

من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا هى السيارات المستعملة ، وضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة لها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

ميتسوبيشي لانسر انها موديل 1979

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء ، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض ، بعد أن أصبح شراء سيارة جديدة " زيرو " حلم نظرا لارتفاع أسعارها .

و انتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت سيارة لفتت انظار الجميع بسبب سعرها المنخفض للغاية وكونها سيارة ميتسوبيشي لانسر التى يعبها معظم أبناء الشعب المصرى .

ميتسوبيشي لانسر انها موديل 1979

ويقول صاحب السيارة ميتسوبيشي لانسر انها موديل 1979 وذات ناقل حركة مانيوال ، بالاضافة الى احتياجها لعدد من الاصلاحات لذلك خفض من سعرها بجانب سنة الصنع القديمة ، قائلا " الماتور خفيف و محتاجة فرش في كرسي السواق و اكره باب " .

وتستمد السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1979 ، قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 40 نيوتن/متر، وقوة 54 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات .

ميتسوبيشي لانسر انها موديل 1979

وتاتى البعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1979 ، بطول 4230 مم، وعرض 1620 مم، وارتفاع 1390 مم، وقاعدة عجلات بطول 2440 مم .

ميتسوبيشي لانسر انها موديل 1979

اما عن سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1979 ، بحسب صاحب الاعلان ، فجاء بسعر 20 الف جنيه .