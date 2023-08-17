ميتسوبيشي دفع رباعي أوتوماتيك بسعر خيالي | صور

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، ولكن الآن اتجه المواطنين الي سوق المستعمل لما يتوافر به من طرازات متنوعة يبحث عنها المصريين ، ويفضلون اقتناءها بفضل ما يتوافر بها من مميزات منها سهولة إعادة بيعها مرة أخري ، وتوافر قطع غيارها بسهولة ، ومن ضمن تلك السيارات الطرازات التي تعمل بقوة الدفع الرباعي .

ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2000 ، التي تنتمي الي فئة السيارات الـ 4×4 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2000 ، وتنتمي مونتيرو في فئة السيارات ذات الدفع الرباعي :

ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2000 ، التي تنتمي الي فئة السيارات الـ 4×4 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- سعة محرك ميتسوبيشي مونتيرو

ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2000 ، التي تنتمي الي فئة السيارات الـ 4×4 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تستمد سيارة ميتسوبيشي مونتيرو التي تعمل بقوة الدفع الرباعي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتعرض للبيع باللون الأحمر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت مونتيرو من قطع مسافة تصل الي 2000 ألف /كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة 3 سنوات ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

- سعر ميتسوبيشي مونتيرو

ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2000 ، التي تنتمي الي فئة السيارات الـ 4×4 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تتوافر سيارة ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2000 ، التي تنتمي الي فئة السيارات الـ 4×4 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 الف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة، وشكلها الخارجي .