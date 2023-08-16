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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ميتسوبيشي أوتلاندر 2023 في السعودية

ميتسوبيشي أوتلاندر
ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

تعتبر السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 أحد أبرز إصدارات العلامة التجارية اليابانية في السوق السعودي، ويأتي الإصدار الجديد منها بالعديد من الخصائص والتحديثات.

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

مواصفات السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

حصلت السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 181 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 245 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك.

 

وتتسارع السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 10.2 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 198 كيلومتر في الساعة.

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

قياسات و أبعاد السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

تأتي السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 بطول الكلي 4.709 متر، وعرض الكلي 1.897 مم، وإرتفاع الكلي 1.745 مم، وقاعدة العجلات 2.705 مم، سعة صندوق السيارة 331، سعة خزان الوقود 55 لتر.

 

مواصفات الأمن والسلامة 

تأتي السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة الرائدة أبرزها نظام الفرامل المانعة للإنغلاق  ABS، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا  EBD ، نظام كشف حركة مجسم، قفل الباب التلقائي مساعد الفرامل  BAالتحكم بالمقود الأوتوماتيكي  (AUC)، وسائد هوائية يبلغ عدها ستة، والتحكم في ثبات المركبة  (VSC)، وعرض مراقبة ضغط الإطارات، وسادة هوائية للمشاة، ونظام المساعدة على تسلق المرتفعات.

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

أسعار السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الأولي 109,250 ريال 

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الثانية 132,250 ريال

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الثانية 138,000 ريال

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الثانية 155,250 ريال

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