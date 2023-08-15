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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ساحرة .. أسطول سيارات نيمار نجم الهلال السعودي الجديد| صور

ساحرة.. أسطول سيارات
ساحرة.. أسطول سيارات النجم البرازيلي نيمار المنتقل للسعودي

أثار النجم البرازيلي الشهير نيمار دا سيلفا العديد من التساؤلات خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تضاربت العديد من الأنباء حول إمكانية رحيلة عن نادي باريس سان جيرمان وعودته من جديد لنادي برشلونة الإسباني أو انتقاله لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

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  ساحرة.. أسطول سيارات النجم البرازيلي نيمار المنتقل للسعودية

قطع نيمار الجدل الدائر على وسائل التوال الاجتماعي ليعلن نادي الهلال السعودي عن ضمة ليحصل على راتب سنوي ضخم، يقترب مما يحصل عليه كرستيانو رونالدو مع النصر، والبالغ 200 مليون يورو سنويا، وطبقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن راتب نيمار مع الهلال سيصل سنويا لنحو 150 مليون يورو.

  ساحرة.. أسطول سيارات النجم البرازيلي نيمار المنتقل للسعودية

أسطول سيارات نيمار

فيراري 458

تأتي السيارة الخارقة فيراري 458 إيطاليا على رأس أسطول سيارات نيمار، تستمد قوتها من محرك ثماني الأسطوانات، بسعة 4.5 لتر، يضخ قوة تصل الى 562 حصانا، مع 458 نيوتن، متر من عزم الدوران، وتتسارع من نقطة الثبات صفر إلى 97 كيلومتر في الساعة خلال 3.4 ثوانٍ، في حين تصل السرعة القصوى إلى 338 كيلومتر في الساعة، وبلغ سعرها 239,340 دولار أمريكي.

  ساحرة.. أسطول سيارات النجم البرازيلي نيمار المنتقل للسعودية

لامبورجيني فينينو

تعتبر السيارة الشهيرة لامبورجيني فينينو أبرز مقتنيات النجم البرازيلي، والتي جاءت بمحرك مُكوناً من 12 أسطوانة سعة 6.5 لتر، كما يمكنه توليد قوة 750 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 355 كم/ س، بالإضافة إلى أن سعرها يبلغ حوالي 4.5 مليون دولار أمريكي.

 

مازيراتي  MC12

واستمرت البصمة الإيطالية في أسطول سيارات نيمار، حيث يقتني اللاعب البرازيل أيضاً سيارة مازيراتي MC12 الإيطالية، وتستمد السيارة قوتها بمحرك يتكون من 12 أسطوانة سعة 6.0 لتر، والذي ينتج قوة 621 حصان، مع 652 نيوتن متر من عزم الدوران، وتصل سرعة سيارة مازيراتي القصوى نحو 329كم/ س، ويبلغ سعرها حوالي 2 مليون دولار أمريكي.

 

أستون مارتن فولكان

تأتي بمحرك يتكون من 12 أسطوانة، سعة 7.0 لتر، ويستطيع المحرك أن ينتج قوة 820 حصان، و 780 نيوتن. متر من عزم الدوران، وتتسارع السيارة من السكون إلى 97 كم/ س خلال مدة زمنية أقل من 3 ثوانٍ، فيما تبلغ سرعتها القصوى 322كم/ س، ويبلغ سعرها حوالي 2.3 مليون دولار أمريكي.

 

أودي R8 سبايدر 

تأتي سيارة أودي R8 سبايدر V10 بلس، والتي تستمد قوتها بمحرك يتكون من 10 أسطوانات سعة 5.2 لتر، يولّد قوة 602 حصان، مع 560 نيوتن متر من عزم الدوران، وتصل سرعتها القصوى الى 328 كم/ س، ويبلغ سعرها حوالي 209,000 دولار أمريكي.

 

كرستيانو كرستيانو رونالدو النصر لامبورجيني فينينو أودي استون مارتن أودي R8

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