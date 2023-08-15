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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ألماني بسعر صيني.. اشتري أرخص سيارات BMW في مصر

صدى البلد

شهدت أسعار السيارات الجديدة ارتفاعا قياسيا خلال فترة قصيرة، كانت نقطة بدايتها في شهر فبراير عام 2022 ومازالت مستمرة حتى الآن، بالإضافة لفرض رسوم إضافية تعرف باسم الأوفر برايس بواسطة البائعين. 

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BMW 316 موديل 2013 

تأتي السيارات الصينية على رأس الزيادات القياسية حيث تخطت أسعارها فئة المليون جنيه لأول مرة بالسوق المصري، ونظراً لهذه الزيادات الكبيرة، يبحث المشترون الجدد عن شراء سيارة "مستعملة أو جديدة" بنفس قيمة السيارات الصينية الجديدة بالوقت الحالي وتحقق مبدأ القيمة مقابل السعر.

 

وتأتي السيارات الألمانية على قائمة أقوى السيارات التي تحافظ على قيمتها في سوق المستعمل، ومن أشهرها السيارة BMW 320I موديل 2015.

BMW 316 موديل 2013 

مواصفات السيارة BMW 316 موديل 2013

تعتمد السيارة BMW 316 موديل 2013 على محرك 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، 4 سلندر رباعي الأسطوانات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن متر، ونظام جر خلفي.

 

تأتي السيارة BMW 316 موديل 2013 بنظام دفع خلفي، وسعة خزان وقود تصل الى 63 لتر، وسرعة قصوى تصل الى 206 كيلومتر في الساعة، ويبلغ مقدار استهلاك الوقود نحو 8.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

BMW 316 موديل 2013 

أسعار السيارة BMW 316 موديل 2013  "مستعملة"

يبلغ سعر السيارة BMW 316 موديل 2013 في سوق المستعمل 850 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

BMW 316 BMW BMW 316 موديل 2013 مصر BMW 320I

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