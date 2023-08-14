5 سيارات مستعملة أقل من 100 ألف جنيه .. صور

تتنوع الطرازات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، سواء من ناحية التصميم الهيكلي بين فئة السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب العلامات التجارية والتجهيزات المختلفة، بالاضافة إلى نقطة مهمة وهي عنصر السعر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار 5 سيارات مستعملة أقل من 100 ألف جنيه

5 سيارات مستعملة اقل من 100 الف جنيه

1 – اسبيرانزا A11 موديل 2006

تقدم السيارة اسبيرانزا A11 موديل 2006 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، مع ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات بتقنية الدفع الامامي، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات منها، مكيف هواء، سنتر لوك،زجاج كهربائي، ومقاعد من القماش، ونظام صوتي، إلى جانب جنوط رياضية وعدد 4 أبواب مع مساحة تخزين خلفية مناسبة.

ويصل سعر السيارة اسبيرانزا A11 موديل 2006 إلى 85 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة اقل من 100 الف جنيه

2 – سكودا فيليشيا موديل 1997

تعتبر السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997 من أبرز إصدارات الهاتشباك المطروحة في سوق المستعمل، والتي تأتي بناقل سرعات مانيوال خماسي، ومحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، مع تمتعها بمظهر خارجي شبابي يضم مصابيح امامية عريضة وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب مقصورة داخلية مناسبة تتراوح بين 4 أو 5 أفراد.

وتقدم السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997 بسعر 70 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة اقل من 100 الف جنيه

3 – هيونداي اكسيل موديل 1995

تأتي السيارة هيونداي اكسيل موديل 1995 بمحرك 4 سلندر، وناقل سرعات يدوي "مانيوال"، مع مقدمة حادة المظهر، ومقصورة داخلية تتسم بالرحابة، وفي بعض الحالات نجد تعديل النسخة لتقدم بزجاج كهربائي وقفل مركزي، وجنوط رياضية.

ويتراوح سعر السيارة هيونداي اكسيل موديل 1995 بين 70 الف جنيه وحتى 80 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة اقل من 100 الف جنيه

4 – فيات سينا موديل 2003

تحتوي السيارة فيات سيينا موديل 2003 على مقصورة رحبة، ومحرك رباعي الاسطوانات، مع ناقل سرعات يدوي فقط مكون من 5 نقلات لجميع الفئات "دفع امامي"، بالاضافة إلى مكيف هواء، وسعة تخزين خلفية مناسبة، مع مقصورة داخلية رحبة، ونظام صوتي ترفيهي.

تتراوح أسعار السيارة فيات سينا 2003 في سوق المستعمل بين 65 الفا و70 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة اقل من 100 الف جنيه

5 – مرسيدس 200 موديل 1980

تأتي السيارة مرسيدس 200 موديل 1980 بتصميم خارجي كبير الحجم من فئة السيدان، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، وشبكة أمامية عملاقة ومتعددة الفتحات الهوائية يعلوها علامة النجمة الثلاثية، بينما تستمد قوتها من محرك 2000 سي سي، ونوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال والاخر اوتوماتيكي الاداء.

وتقدم السيارة مرسيدس 200 موديل 1980 بسعر 90 الف جنيه.