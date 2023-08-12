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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب زيرو .. أرخص 5 سيارات موديل 2023 في السوق المصري

ارخص 5 سيارات جديدة
ارخص 5 سيارات جديدة في السوق المصري

يحتوي السوق المصري على عدد من السيارات المتنوعة، بحسب بلد المنشأ والتجهيزات الفنية والتقنية، بينما يمثل عامل السعر أهمية كبيرة للكثير من الباحيثن عن فرصة شراء سيارة جديدة، بحسب الميزانية الخاصة بكل شخص أو متوسط الدخل الشهري.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات جديدة في السوق المصري خلال العام 2023.

ارخص 5 سيارات جديدة في السوق المصري
  • تقدم شركة رينو نسختها سانديرو موديل 2023 عبر فئة واحدة، وتعد هي ارخص سيارة فرنسية بالسوق المصري، حيث يتم طرحها بسعر 615 الف جنيه، وتأتي هذه السيارة بمحرك 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، و148 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 4 نقلات، ومدة تسارع تقدر بـ 12.1 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.
ارخص 5 سيارات جديدة في السوق المصري
  • تعد السيارة بي واي دي f3 من ارخص السيارات الصينية الجديدة في مصر، والتي تحمل موديلات 2024، حيث تقدم الفئة الاولى بسعر 459 الف جنيه وتأتي هذه الفئة بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، بينما تستمد الفئة الثانية أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية ويبلغ سعرها نحو 510 الف جنيه، وتعمل السيارة بمحرك 1500 سي سي، 108حصان، و 145 نيوتن/متر.

 

ارخص 5 سيارات جديدة في السوق المصري
  • تطرح شركة سوزوكي اليابانية العديد من الطرازات المختلفة ومنها النسخة ديزاير، والتي تتراوح اسعارها الرسمية بين 429.900 جنيه و 544.900 جنيه، وتعتمد هذه النسخة على نوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال خماسي السرعات والاخر اوتوماتيكي الاداء، مع قوة اجمالية للمحرك تقدر بـ 85 حصان، وعزم دوران 113 نيوتن/متر، سعة 1200 سي سي، 4 سلندر، و 13.2 ثانية للوصول من 0 لسرعة 100 كم/س.
ارخص 5 سيارات جديدة في السوق المصري
  • تعتبر السيارة شيري اريزو 5 من ارخص اصدارات شركة شيري الصينية، والتي تبدأ اسعارها الرسمية من 450 الف جنيه للفئة الاولى التي تضم ناقل سرعات مانيوال، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو495 الف و 520 الف جنيه للفئة الثالثة، وتأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي، بقوة 114 حصان، و 141 نيوتن/متر، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية.
ارخص 5 سيارات جديدة في السوق المصري
  • نختتم بالسيارة سوزوكي اسبريسو وهي ارخص سيارة زيرو في السوق المصري، حيث تقدم بسعر رسمي يبلغ 364.900 جنيه، وتعمل هذه النسخة بمحرك 1000 سي سي، بقوة 67 حصان، و ناقل سرعات يدوي مانيوال من 5 نقلات، مع 90 نيوتن/متر من عزم الدوران، إلى جانب وجود عدد 2 من وسائد الحماية، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي.
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