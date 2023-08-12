أرخص 5 سيارات في السعودية موديل 2023 .. صور

تتنوع السيارة المقدمة داخل السوق السعودي بين موديلات 2023، سواء من فئة التصميمات الخارجية مثل الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، اوالكروس اوفر، أو فئة السيدان والهاتشباك، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، اضافة إلى اختلاف القيمة السعرية ايضا.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات في السعودية موديل 2023

جيلي كول راي

1 – جيلي كول راي

نبدأ بالسيارة الرياضية جيلي كول راي موديل 2023 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، حيث يتم طرحها بسعر يبدأ من 71.225 ريال حتى 88 الف ريال سعودي، وتستخدم السيارة محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 172 حصان، و290 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء، وتقنية الجر الأمامي للعجلات.

كيا سيراتو

2 – كيا سيراتو

تقدم السيارة كيا سيراتو بمحرك قياسي سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج 128 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، اضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة، مع تقنية الجر الامامي للعجلات،ومتوسط استهلاك للوقود يبلغ 6.7 لتر لكل 100 كم، بينما تعتمد السيارة على ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء، يعمل عبر منظومة الدفع الامامي.

تويوتا ياريس سيدان

3 – تويوتا ياريس سيدان

تتراوح اسعار السيارة بين 62 الف ريال و75 الف ريال، وتعمل هذه السيارة بمحرك 1300 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 97 حصان، وعزم دوران 122 نيوتن/متر، اضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT "دفع أمامي"، ومدة تسارع تقدر بـ 11 ثانية للتسارع من نقطة السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

هيونداي كريتا

4 – هيونداي كريتا

يبدأ سعرالسيارة هيونداي كريتا من 88.475 ريال حتى 117.685 ريال، وتأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج 115 حصان، و 114 نيوتن/مترمن عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي، مع زمن للتسارع يقدر بـ 12 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/س.

ام جي 5

5 – ام جي 5

تعتبر السيارة ام جي 5 هي ارخص فئاتها مقارنة بالطرازات الاخرى التي تحمل نفس العلامة التجارية، حيث يتم طرحها بسعر يتراوح بين 51.635 و 65.435 ريال، وتعمل جميع الفئات بنفس المحرك صاحب الاربعة اسطوانات سعة 1500 سي سي، مع قوة اجمالية بلغت 112 حصان، و150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT اوتوماتيكي الاداء.