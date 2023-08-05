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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص من توسان وسبورتاج.. سيارات صيني سعرها يقل عن مليون جنيه

5 سيارات صينية زيرو
5 سيارات صينية زيرو بسعر اقل من مليون جنيه

تتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، سواء من ناحية التصميم الخارجي أو التجهيزات الفنية، أو القدرات الفنية، أو من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، ومنها إصدارات الصانع الصيني، والتي تلقى إقبالا كبيرا؛ نسبة للعديد من المقاومات، أبرزها السعر.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات صينية زيرو بسعر أقل من مليون جنيه.

5 سيارات صينية زيرو بسعر اقل من مليون جنيه

1 – جاك JS4 موديل 2022

 

تتراوح أسعار السيارة بين 799.900 الف و849.900 الف جنيه، وتتمتع هذه السيارة بإطلالة خارجية رياضية مع مصابيح نحيفة المظهر بالجزء الأمامي، وباقة من التجهيزات تتضمن وسائل الحماية وبرامج دعم قائد المركبة، إلى جانب اعتمادها على محرك رباعي الأسطوانات تيربو سعة 1500 سي سي، بقوة 147 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي CVT دفع امامي.

5 سيارات صينية زيرو بسعر اقل من مليون جنيه

2 – شيري تيجو7 موديل 2023 

 

دعمت السيارة شيري تيجو7 موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، مقترن بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي "4 سلندر"، ينتج قوة اجمالية قدرها 145 حصان، و210 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 7.4 لتر، وتتراوح الأسعار الرسمية للسيارة بين 720 و780 ألف جنيه.

5 سيارات صينية زيرو بسعر اقل من مليون جنيه

3 – جيلي كول راي موديل 2023 

 

تبدأ أسعار السيارة جيلي كول راي موديل 2023 من 900 ألف جنيه، وهو سعر أرخص فئة من فئات تلك النسخة، حيث تتوافر بمحرك ثلاثي الأسطوانات تيربو سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 175 حصان، و255 نيوتن/متر، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكي من 7 نقلات، مع زمن للتسارع يبلغ 7.9 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

5 سيارات صينية زيرو بسعر اقل من مليون جنيه

4 - شانجان CS35 بلس

 

تقدم الفئة الأولى من السيارة شانجان CS35 بلس موديل 2024 بسعر 860 ألف جنيه مرورًا بـ 910 آلاف جنيه للفئة الثانية، و980 ألف جنيه للفئة الثالثة كاملة التجهيزات، وتأتي هذه السيارة بمحرك 1400 سي سي تيربو، 4 سلندر، يتمكن من إنتاج 160 حصانا، و260 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.

5 سيارات صينية زيرو بسعر اقل من مليون جنيه

5 – ام جي ZS موديل 2022 

 

تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة من 804.990 جنيها حتى 839.990 جنيها للفئة الأخيرة، وتستمد السيارة أوامر التسارع عبر ناقل سرعات أوتوماتيك من 4 نقلات، دفع أمامي، متصل بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 123 حصانا، و 150 نيوتن/متر، إلى جانب زمن للتسارع يقدر بـ 10.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

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