بهذا السعر .. الحق اشتري أرخص سيارة "زيرو" في مصر

تواصل السيارة سوزوكي اسبريسو من تعزيز لقب ارخص سيارة في مصر، فهي بالفعل تتصدر قائمة السيارات الارخص سعرًا المطروحة داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم الهاشتباك، وناقل سرعات "مانيوال".

اعرف مواصفات واسعار السيارة سوزوكي اسبريسو "الارخص سعرًا في السوق المصري"

سوزوكي اسبريسو

تتمتع السيارة سوزوكي اسبريسو بالعديد من الخيارات الخاصة بالطلاء الخارجي ابرزها البرتقالي والازرق والرمادي والابيض، بينما تتمتع بمقدمة حادة الشكل ذات طابع رياضي واطلالة الهاتشباك، مع عدة فتحات للتهوية الامامية، ومصابيح ضباب، وعدد 4 ابواب بالاضافة إلى سعة التخزين الخلفية، وجنوط 14 بوصة.

سوزوكي اسبريسو

وتضم السيارة من الداخل ميكف هواء يدوي، نظام صوتي بعدد 2 مكبر، زجاج كهربائي امامي، سنتر لوك، مرايات جانبية يدوية، عجلة قيادة باور سترينج، مصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين، وسائد هوائية ثنائية عددها 2 AIRBAGS، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

سوزوكي اسبريسو

ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 150 كم/س، بينما تستمد قوتها من محرك 1000 سي سي، ينتج 67 حصانا و90 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال من 5 نقلات "جر أمامي"، والقدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 14.3 ثانية.

سوزوكي اسبريسو

بهذا السعر .. اشتري ارخص سيارة "زيرو" في مصر

تقدم سوزوكي اسبريسو بسعر رسمي يبلغ 365 الف جنيه.