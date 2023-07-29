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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتري F3 موديل 2024.. أرخص سيارات BYD في مصر

 BYD F3 موديل 2024
 BYD F3 موديل 2024

تقدم شركة BYD الصينية نسختها الشهيرة F3، بعد طرح موديلات 2024 داخل السوق المصري، وتعتبر هذه النسخة هي ارخص اصدارات الشركة محليًا، والتي يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة BYD F3 موديل 2024 ومواصفاتها في مصر

 BYD F3 موديل 2024 

مواصفات السيارة BYD F3 موديل 2024 

 

  • عدد 2 AIRBAGS للحماية.
  • فرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الالكتروني EBD.
  • قفل مركزي.
  • زجاج كهربائي.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • مكيف هواء يدوي.
 BYD F3 موديل 2024 

القدرات الفنية للسيارة BYD F3 موديل 2024 

 

  • ناقل سرعات يدوي للفئة الاولى من 5 سرعات.
  • ناقل سرعات أوتوماتيكي للفئة الثانية.
  • نوع الجر أمامي لجميع الفئات.
  • المحرك 1500 سي سي "4 سلندر".
  • القوة الاجمالية 108 حصانا.
  • العزم الاقصى للدوران 145 نيوتن/متر.
  • السرعة القصوى تصل لـ 180 كم في الساعة.
 BYD F3 موديل 2024 

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة BYD F3 موديل 2024 

 

  • 5 مقاعد.
  • طول كلي 4533 مم.
  • عرض كلي 1705 مم.
  • ارتفاع كلي 1490 مم.
  • الارتفاع عن الارض 170 مم.
  • قاعدة العجلات 2600 مم.
  • حجم سعة التخزين الخلفية 360 لتر.
 BYD F3 موديل 2024 

الاسعار الرسمية للسيارة BYD F3 بعد طرح موديل 2024 في السوق المصري 

 

اول فئة مانيوال BYD F3 موديل 2024 بقيمة قدرها 459 الف جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك BYD F3 موديل 2024 بقيمة قدرها 510 الف جنيه.

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