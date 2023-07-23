ثاني أرخص سيارة في مبادرة الإحلال.. اشتريها بدل القديمة

تعتبر السيارة شيري اريزو 5 ثاني أرخص سيارة "زيرو" مقدمة داخل مبادرة الاحلال، بعد النسخة الصينية الشهيرة BYD F3، وعلى الرغم من زيادة أسعارها بقيمة بلغت 82.959 جنيه، إلى جانب عدم توافر الفئة الاولى مانيوال.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات ثاني أرخص سيارة أوتوماتيك داخل مبادرة الاحلال "شيري اريزو 5"…

شيري اريزو 5

القدرات الفنية للسيارة شيري اريزو 5

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

سعة 1500 سي سي.

القوة الاجمالية بلغت 114 حصانا.

141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

ناقل حركة CVT اوتوماتيك.

تقنية الجر الامامي.

شيري اريزو 5

وسائد هوائية للحماية.

فرامل ABS و EBD.

مرايات كهربائية جانبية.

سنتر لوك.

زجاج كهربائي.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

نظام صوتي ترفيهي.

مكيف هواء.

شيري اريزو 5

تعرف على سعر ثاني أرخص سيارة في مبادرة الإحلال

تقدم السيارة شيري اريزو 5 بقيمة قدرها 500.720 جنيه بدلاً من 418.125 ألف جنيه، وذلك للفئة الثانية "أوتوماتيك"، حيث لم تتوافر إصدارات الفئة الأولى والتي تعتمد على ناقل سرعات يدوي "مانيوال".

شيري اريزو 5

ويذكر أن السيارة شيري اريزو 5 تقدم خارج المبادرة بأسعار رسمية تقدر بـ 450 الف جنيه للفئة الاولى، و 495 الف جنيه للفئة الثانية أوتوماتيك، بينما يصل سعر الفئة الثالثة كاملة التجهيزات نحو 520 الف جنيه.