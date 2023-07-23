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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ثاني أرخص سيارة في مبادرة الإحلال.. اشتريها بدل القديمة

شيري اريزو 5
شيري اريزو 5

تعتبر السيارة شيري اريزو 5 ثاني أرخص سيارة "زيرو" مقدمة داخل مبادرة الاحلال، بعد النسخة الصينية الشهيرة BYD F3، وعلى الرغم من زيادة أسعارها بقيمة بلغت 82.959 جنيه، إلى جانب عدم توافر الفئة الاولى مانيوال.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات ثاني أرخص سيارة أوتوماتيك داخل مبادرة الاحلال "شيري اريزو 5"…

شيري اريزو 5 

القدرات الفنية للسيارة شيري اريزو 5 

 

  • محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.
  • سعة 1500 سي سي.
  • القوة الاجمالية بلغت 114 حصانا.
  • 141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.
  • ناقل حركة CVT اوتوماتيك.
  • تقنية الجر الامامي.
شيري اريزو 5 
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل ABS و EBD.
  • مرايات كهربائية جانبية.
  • سنتر لوك.
  • زجاج كهربائي.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • مكيف هواء.
شيري اريزو 5 

تعرف على سعر ثاني أرخص سيارة في مبادرة الإحلال 

 

تقدم السيارة شيري اريزو 5 بقيمة قدرها 500.720 جنيه بدلاً من 418.125 ألف جنيه، وذلك للفئة الثانية "أوتوماتيك"، حيث لم تتوافر إصدارات الفئة الأولى والتي تعتمد على ناقل سرعات يدوي "مانيوال".

شيري اريزو 5 

ويذكر أن السيارة شيري اريزو 5 تقدم خارج المبادرة بأسعار رسمية تقدر بـ 450 الف جنيه للفئة الاولى، و 495 الف جنيه للفئة الثانية أوتوماتيك، بينما يصل سعر الفئة الثالثة كاملة التجهيزات نحو 520 الف جنيه.

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