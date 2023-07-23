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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص أسعار ميني كوبر بعد طرح موديلات 2024 في مصر.. صور

ميني كوبر DOOR 3
ميني كوبر DOOR 3

شهدت السيارة ميني كوبر 3 DOOR زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، تراوحت بين 162 الف جنيه و 190 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة، وعلى الرغم من هذه الزيادة تظل هذه النسخة هي ارخص سيارة تقدمها ميني في مصر، حيث يبدأ سعرها الرسمي الجديد من  مليون و512 ألف جنيه.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة ميني كوبر DOOR 3 بعد طرح موديلات 2024 بالسوق المصري، بالاضافة إلى عرض ابرز مواصفاتها الفنية 

ميني كوبر DOOR 3

الابعاد الخارجية للسيارة ميني كوبر DOOR 3 موديل 2024 

 

  • الطول الكلي 3876 مم.
  • العرض الكلي 1727 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2495 مم.
  • الارتفاع الكلي 1414 مم.

المواصفات الفنية للسيارة ميني كوبر DOOR 3 موديل 2024 

 

  • محرك ثلاثي الاسطوانات.
  • سعة 1500 سي سي تيربو.
  • قوة 136 حصانا و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران.
  • ناقل حركة ثماني السرعات.
  • أوتوماتيك.
  • دفع أمامي.
  • زمن تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.2 ثانية.
ميني كوبر DOOR 3

تعرف على الاسعار الجديدة للسيارة ميني كوبر DOOR 3 بعد تقديم موديلات 2024 في مصر 

 

الفئة الأولى ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 162 الف جنيه، واصبحت تقدم بسعر رسمي يبلغ مليون و512 ألف جنيه بدلاً من مليون و350 ألف جنيه.

الفئة الثانية جاءت بزيادة اجمالية قدرها 180 الف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى مليون و650 ألف جنيه بدلاً من مليون و470 ألف جنيه.

الفئة الثالثة شهدت زيادة قدرها 190 الف جنيه، حيث وصلت اسعار السيارة إلى مليون و720 ألف جنيه بدلاً من مليون و530 ألف جنيه.

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