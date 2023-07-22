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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات شيري تيجو 3 موديل 2024 في مصر.. صور

شيري تيجو 3 موديل
شيري تيجو 3 موديل 2024

تقدم شركة شيري الصينية الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، ومنها النسخة الشهيرة تيجو 3 والتي يتم طرحها محليًا عبر موديلات 2024.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 في مصر، إلى جانب استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

شيري تيجو 3 موديل 2024 

ابرز مواصفات السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بالسوق المصري 

 

تضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة الاصطفاف، مانع سرقة المحرك ايموبليزر، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاصة بالمكابح EBD، بالاضافة إلى قفل مركزي، وفتحة سقف، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي التحكم لجميع النوافذ.

شيري تيجو 3 موديل 2024 

وتحتوي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 على مكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، واضاءة نهارية LED، وترتكز على جنوط رياضية 17 بوصة، بينم تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT تعمل عبر تقنية الجر الامامي.

شيري تيجو 3 موديل 2024 

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 في السوق المصري 

 

شهدت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 زيادة سعرية جديدة قدرها 15 الف جنيه، ليصل سعرها الرسمي الجديد إلى 625 الف جنيه بدلاً من 610 الف جنيه.

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