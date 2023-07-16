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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة أوتوماتيك صينية موديل 2023 بالسوق المصري.. صور

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2023 

تعتبر النسخة شيري اريزو 5 هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية داخل السوق المصري بين موديلات 2023، حيث يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات، الأولى ذات ناقل سرعات خماسي "مانيوال"، والفئات الاخرى تستمد اومر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية.

 شيري اريزو 5 موديل 2023 

تقدم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بعدة تجهيزات منها، قفل مركزي، زجاج كهربائي، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى تجهيزات اضافية تتضمن عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية.

 شيري اريزو 5 موديل 2023 

وتحتوي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على محرك بقوة 114 حصانا، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة مكون من 7 سرعات اوتوماتيكية، على الرغم من تقديم الفئة الأولى بناقل سرعات مانيوال.

 شيري اريزو 5 موديل 2023 

تأتي السرعة القصوى للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بنحو     180 كيلومتر في الساعة، بينما يصل متوسط استهلاك الوقود إلى 7 لترات لكل 100 كم، أما عن معدلات التسارع فيمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 خلال مدة زمنية تقدر بـ 11.5 ثانية.

 شيري اريزو 5 موديل 2023 

الأسعار الرسمية لأرخص سيارات شيري "اريزو 5" 2023 بالسوق المصري 

 

الفئة الأولى مانيوال موديل 2023 بسعر 450 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 495 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 520 ألف جنيه.

تقنية الفيديو شيري اريزو موديلات 2023 الأسعار الرسمية شيرى اريزو 5 مصر

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