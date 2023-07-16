أرخص سيارة أوتوماتيك صينية موديل 2023 بالسوق المصري.. صور

تعتبر النسخة شيري اريزو 5 هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية داخل السوق المصري بين موديلات 2023، حيث يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات، الأولى ذات ناقل سرعات خماسي "مانيوال"، والفئات الاخرى تستمد اومر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية.

شيري اريزو 5 موديل 2023

تقدم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بعدة تجهيزات منها، قفل مركزي، زجاج كهربائي، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى تجهيزات اضافية تتضمن عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية.

شيري اريزو 5 موديل 2023

وتحتوي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على محرك بقوة 114 حصانا، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة مكون من 7 سرعات اوتوماتيكية، على الرغم من تقديم الفئة الأولى بناقل سرعات مانيوال.

شيري اريزو 5 موديل 2023

تأتي السرعة القصوى للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بنحو 180 كيلومتر في الساعة، بينما يصل متوسط استهلاك الوقود إلى 7 لترات لكل 100 كم، أما عن معدلات التسارع فيمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 خلال مدة زمنية تقدر بـ 11.5 ثانية.

شيري اريزو 5 موديل 2023

الأسعار الرسمية لأرخص سيارات شيري "اريزو 5" 2023 بالسوق المصري

الفئة الأولى مانيوال موديل 2023 بسعر 450 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 495 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 520 ألف جنيه.