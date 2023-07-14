أرخص سيارات تويوتا 2023 بالسوق المصري .. اعرف سعرها الجديد

شهدت السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023، زيادة سعرية جديدة خلال الايام القليلة الماضية قدرها 100 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة الشهيرة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، وعلى الرغم من هذه الزيادات تظل بيلتا هي ارخص اصدارات العلامة التجارية اليابانية في مصر.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" ابرز المواصفات الخاصة بالسيارة تويوتا بيلتا 2023، واحدث اسعارها بالسوق المصري

تحتوي السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 على جنوط 15 و 16 بوصة، وقفل مركزي، ومكيف هواء، بالاضافة إلى مرايات جانبية وزجاج كهربائي، ونظام ايموبليزر المانع للسرقة، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS.

تويوتا بيلتا 2023

وتضم السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 مصابيح أمامية وخلفية هالوجين، واخرى LED للفئة الأعلى تجهيزًا والتي تضم زر تشغيل وايقاف المحرك، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس، وكاميرا خلفية، مع حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف.

تويوتا بيلتا 2023

وتستمد جميع الفئات المقدمة من تويوتا بيلتا موديل 2023 قوتها عبر محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 103 حصانا، و 138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة لناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء مكون من 4 نقلات "دفع امامي".

تويوتا بيلتا 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 في مصر

الفئة الأولى تويوتا بيلتا موديل 2023 بسعر 640 ألف جنيه بدلاً من 540 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا بيلتا موديل 2023 بسعر 695 ألف جنيه بدلاً من 595 ألف جنيه.