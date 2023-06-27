تويوتا تكشف رسميا عن CHR الرياضية موديل 2024 .. صور

تواصل شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، من تعزيز تواجدها داخل السوق العالمي، بعد أن كشفت النقاب رسميًا عن نسختها الجديدة CHR موديل 2024، والتي تضم الكثير من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب هيكل خارجي عصري يتمتع بالطابع الرياضي.

تويوتا CHR موديل 2024

تويوتا تكشف رسميًا عن CHR الرياضية موديل 2024

تتمتع السيارة تويوتا CHR موديل 2024 من الداخل بالكثير من التجهيزات منها، شاشة ملونة تعمل باللمس مدعوم بلوحة عدادات رقمية بقياس 12.3 انش، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما، واضاءة محيطة تتكون من 64 لونًا، ونظام صوتي ترفيهي طراز JBL، و شاشة عرض رأسية على الزجاج.

تويوتا CHR موديل 2024

ابعاد السيارة تويوتا CHR موديل 2024

الطول الكلي 4.360 مم.

العرض الكلي 1.830 مم.

الارتفاع يتراوح بين 1.558 مم و 1.564 مم.

قاعدة عجلات 2.640 مم.

جنوط رياضية 20 انش.

تويوتا CHR موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة تويوتا CHR موديل 2024 الجديدة كليًا

تتوافر السيارة تويوتا CHR 2024 في السوق الأوروبي بأنظمة ميكانيكية هجينة منها، محرك 1800 سي سي بلج ان هايبرد PHEV، يتمكن من انتاج 140 حصانا، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.9 ثانية.

تويوتا CHR موديل 2024

بالاضافة إلى محرك بلج ان هايبرد PHEV بقوة 223 حصانا، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، مع مدة زمنية تستغرق 7.4 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من وضع السكون 0، ومحرك اخر اختياري بتقنية الدفع الكلي بقوة 198 حصانا.