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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تقدم الجيل الرابع من ALPARED و VELFIRE .. "فان" بشكل عصري |صور

تويوتا تقدم الجيل
تويوتا تقدم الجيل الرابع من ALPARED و VELFIRE

كشفت شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية عن الجيل الرابع من النسخة ALPARED، بالاضافة إلى قرينتها الرياضية VELFIRE، وتقدم النسختين باطلالة خارجية تنتمي إلى فئة الفان، مع باقة من اللمسات العصرية والتجهيزات الفنية القوية.

تويوتا تقدم الجيل الرابع من ALPARED و VELFIRE 

القدرات الفنية للسيارة ALPARED و VELFIRE من تويوتا 

 

تأتي السيارة تويوتا ALPARED بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 180 حصانا، بينما تأتي السيارة تويوتا VELFIRE بمحرك اخر سعة 2400 سي سي، مقترن بشاحن تيربو، يدفع السيارة إلى تحقيق قوة إجمالية قدرها 275 حصانا.

تويوتا تقدم الجيل الرابع من ALPARED و VELFIRE 

كما تقدم النسختين بقدرات هجينة تتمتثل في محرك كهربائي "أحادي" واخر بنزين سعة 2500 سي سي، بالاضافة إلى محركين بنظام E-Four بقوة 247 حصان، أما عن القدرات القياسية للنسخة ALPARED فتقدم بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي، بينما تستخدم VELFIRE ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات.

تويوتا تقدم الجيل الرابع من ALPARED و VELFIRE 

تأتي النسختين تويوتا ALPARED و VELFIRE بالكثير من اللمسات العصرية الخارجية ابرزها منظومة الشبكات الهوائية والتي تحمل بعض الاختلافات، بالاضافة إلى حصول السيارة على مصابيح امامية حادة وبشكل مميز واضاءة LED، إلى جانب استخدام جنوط رياضية.

تويوتا تقدم الجيل الرابع من ALPARED و VELFIRE 

وحصات طرازات تويوتا على مقصورة داخلية تتسم بالرحابة، وتضم شاشة لعرض الوسائط، ومكيف هواء متعدد المناطق، ومقاعد قابلة للتدفئة والتبريد، وتقنية Universal Steps والتي تتيح سهولة ركوب السيارة لكلا من الاطفال وكبار السن، عبر عتبة تتحرك بشكل تلقائي.

تويوتا تقدم الجيل الرابع من ALPARED و VELFIRE 

اسعار السيارة تويوتا ALPARED و VELFIRE

 

ويذكر أن اسعار السيارة ALPARED تتراوح عالميًا بين 38,046 و 61,437 دولار، بينما تتراوح اسعار السيارة تويوتا VELFIRE بين 46,165 و 62,870 دولار.

تويوتا تقدم الجيل الرابع من ALPARED و VELFIRE 
تويوتا ALPARED VELFIRE اسعار السيارة تويوتا ALPARED و VELFIRE السيارة تويوتا ALPARED و VELFIRE

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