اشتري ياباني .. أسعار تويوتا كورولا موديل 2023 بمصر .. صور

تقدم عملاقة تصيع السيارات اليابانية العريقة تويوتا، الكثير من الاصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة الـ 7 مقاعد، أو الفئة الرياضية SUV، بالاضافة إلى طرازات الكروس اوفر، والسيدان، ولعل من اشهر هذه الطرازات هي الايقونة "كورولا".

تويوتا كورولا موديل 2023

طرحت تويوتا السيارة كورولا موديل 2023 في مصر عبر باقة من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من 740 ألف جنيه للفئة الاولى، والتي تأتي بناقل سرعات يدوي "مانيوال" مكون من 5 نقلات "جر أمامي"، بينما تستمد الفئات الاخرى اوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

تويوتا كورولا موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 في السوق المصري

تأتي جميع الفئات للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي عدا الفئة الاولى، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك 1600 سي سي، بقوة 120 حصان، 4 سلندر، مع 154 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى إمكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 12 ثانية، ومتوسط استهلاك للبنزين يبلغ 6.8 لتر/100 كم.

تويوتا كورولا موديل 2023

اعرف الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 في مصر

تبدأ الفئة الاول مانيوال من 740 ألف جنيه، بينما تقدم الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 775 ألف جنيه، و 820 ألف جنيه للفئة الثالثة، ويقدر سعر الفئة الرابعة بـ 850 ألف جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2023

وتقدم الفئة الخامسة بسعر 870 ألف جنيه، و 900 ألف جنيه للفئة السادسة، بينما يصل سعر الفئة السابعة إلى 934 ألف جنيه، حتى مليون و 275 ألف جنيه للفئة الثامنة هايبرد 1800 CC.