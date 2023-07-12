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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار تويوتا فورتشنر 4X4 بالسوق المصري.. صور

صدى البلد

ارتفعت أسعار سيارة الدفع الرباعي الرياضية تويوتا فورتشنر موديل 2023 في السوق المصري بقيمة 160 ألف جنيه للفئة الثانية والثالثة، بينما بلغت قيمة الزيادة للفئة الأولى نحو 60 ألف جنيه.

ظهرت السيارة فورتشنر للمرة الأولى عام 2005 كنسخة عائلية من سيارة تويوتا هايلكس البيك أب الشهيرة، ومنذ ذلك الوقت حققت السيارة نجاحات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط.

 تويوتا فورتشنر موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

تستمد السيارة قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، وذلك للفئة الأولى فقط، حيث يتمكن من ضخ 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر، مع وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات.

بينما تأتي الفئة الثانية والثالثة من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، بمحرك 4000 سي سي، سداسي الأسطوانات، يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الرباعي، بينما تستخدم هذه الفئات ناقل سرعات أوتوماتيكي أيضا من 6 نقلات.

 تويوتا فورتشنر موديل 2023

تتوفر السيارة  تويوتا فورتشنر موديل 2023 بأبعاد هيكلية بلغت 4795 مم للطول، و 1855 مم للعرض، مع قاعدة عجلات بطول 2745 مم، بالإضافة إلى ارتفاع يبلغ 1835 مم.

 تويوتا فورتشنر موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الأولى SMART بقيمة قدرها 1,850,000 جنيه

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثانية ELEGANCEبقيمة قدرها 2,150,000 جنيه        

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثالثة SPORTبقيمة قدرها 2,250,000 جنيه

 

 

فورتشنر تويوتا فورتشنر موديل 2023 تويوتا تويوتا فورتشنر

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