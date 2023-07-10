سعر جديد لـ BYD F3 موديل 2024 .. ارخص سيارة زيرو في مصر

تعتبر السيارة BYD F3 موديل 2024 واحدة من ارخص السيارات المطروحة داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة، وشهدت تلك النسخة زيادة سعرية شملت بعض الفئات المقدمة محليًا، بقيمة بلغت 20 ألف جنيه.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة BYD F3 موديل 2024 في السوق المصري

BYD F3 موديل 2024

مواصفات السيارة BYD F3 موديل 2024

تحتوي السيارة BYD F3 موديل 2024 على مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي مع مدخل USB و AUX، ومكابح ABS مانع للانغلاق، وقفل مركزي، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام ايموبليزر المانع للسرقة.

BYD F3 موديل 2024

وتعتمد السيارة BYD F3 موديل 2024 على جنوط 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي التحكم، مع لوحة عدادات مضيئة LED، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ 108 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

BYD F3 موديل 2024

وتأتي السيارة BYD F3 موديل 2024 بنوعين من نواقل الحركة الأولى مانيوال خماسي النقلات، والاخر أوتوماتيكي الأداء، جميعهم يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، مع سعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

BYD F3 موديل 2024

الاسعار الرسمية للسيارة BYD F3 موديل 2024 في مصر

يبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة BYD F3 موديل 2024 نحو 450 ألف جنيه، وشهدت الفئة الثانية زيادة بقيمة 20 ألف لتصل إلى 510 ألف جنيه بدلاً من 490 ألف جنيه.